 

Вред сна с мокрыми волосами: что грозит забытой привычкой

01.08.2023, 11:55, Разное
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Дерматолог Дамира Айсина предупредила о вреде привычки ложиться спать с мокрыми волосами. В ходе беседы с изданием «МедикФорум», специалистка пояснила о возможных последствиях такого поведения. По её словам, ложиться спать с влажными волосами следует избегать, так как ткань удерживает влагу на коже головы, не давая ей полностью испариться и высохнуть. Это может привести к появлению неприятного запаха и раздражению кожи головы.

Дерматолог предупредила, что длительное воздействие влаги на кожу головы создаёт благоприятную среду для микробов, включая бактерии и дрожжи. Это может вызвать зуд и почувствовать затхлый запах. Кроме того, избыточная влажность на голове может нарушить естественный баланс кожи и привести к появлению перхоти. Если наволочки редко меняются, на них оседает много жира, бактерий и грибков, которые, в сочетании с мокрыми волосами, могут вызвать шелушение и более серьезные проблемы с кожей головы.

Кроме того, мокрые волосы более чувствительны к травмам, что может привести к их ломкости и секущимся кончикам из-за трения о подушку во время сна. Врач также напомнила о важности регулярного обновления наволочек для предотвращения негативного влияния на состояние волос и кожи головы.


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