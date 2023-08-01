Вред сна с мокрыми волосами: что грозит забытой привычкой

Дерматолог Дамира Айсина предупредила о вреде привычки ложиться спать с мокрыми волосами. В ходе беседы с изданием «МедикФорум», специалистка пояснила о возможных последствиях такого поведения. По её словам, ложиться спать с влажными волосами следует избегать, так как ткань удерживает влагу на коже головы, не давая ей полностью испариться и высохнуть. Это может привести к появлению неприятного запаха и раздражению кожи головы.

Дерматолог предупредила, что длительное воздействие влаги на кожу головы создаёт благоприятную среду для микробов, включая бактерии и дрожжи. Это может вызвать зуд и почувствовать затхлый запах. Кроме того, избыточная влажность на голове может нарушить естественный баланс кожи и привести к появлению перхоти. Если наволочки редко меняются, на них оседает много жира, бактерий и грибков, которые, в сочетании с мокрыми волосами, могут вызвать шелушение и более серьезные проблемы с кожей головы.

Кроме того, мокрые волосы более чувствительны к травмам, что может привести к их ломкости и секущимся кончикам из-за трения о подушку во время сна. Врач также напомнила о важности регулярного обновления наволочек для предотвращения негативного влияния на состояние волос и кожи головы.