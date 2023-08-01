 

Роскомнадзор закупится мобильными устройствами на 2,3 млн рублей для проверки защиты

01.08.2023, 11:55, Разное
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Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), который находится в подчинении Роскомнадзора, собирается приобрести 54 мобильных устройства зарубежных производителей на сумму 2,3 млн рублей, среди которых будут смартфоны iPhone и планшеты iPad от компании Apple. Это связано с необходимостью проверить устройства на их защищенность. Об этом пишет газета «Ведомости».

По проекту договора с победителем тендера, состоявшегося 28 июля, закупку оборудования осуществит ООО «Айти-ресурс». В числе необходимых устройств для ГРЧЦ окажется 16 смартфонов, включая модели iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14 (по четыре экземпляра каждой модели), а также четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad.

Кроме того, государственное предприятие рассчитывает получить 21 смартфон от других производителей, среди которых будут Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo. В дополнение к этому, ГРЧЦ закупит еще шесть планшетов Huawei. При необходимости, возможно приобретение аналогичных моделей на мобильной операционной системе Android.

Представитель ГРЧЦ отметил, что закупка оборудования выполняется с целью исследования протоколов, используемых для обеспечения устойчивого, безопасного и надежного функционирования интернет-сети на территории России.

На вопросы издания о возможности одностороннего отключения некоторых функций устройств вендором, представитель государственного предприятия отметил, что будут проведены комплексные исследования для выяснения данного вопроса.

1 июня Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) заявила о том, что несколько тысяч iPhone, принадлежащих российским и зарубежным пользователям, были заражены вредоносным программным обеспечением. В связи с этим, в российской спецслужбе возникли предположения о сотрудничестве Apple с американской разведкой.

Позже информацию о вирусе в iPhone пользователей из РФ подтвердила «Лаборатория Касперского». По данным этой ИБ-компании, заражение происходит через невидимое вложение в сообщения через сервис iMessage. В свою очередь, американская корпорация Apple опровергла обвинения в своих связях с разведкой США.


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