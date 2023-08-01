 

Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ

01.08.2023, 11:40, Разное
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Многие женщины “бальзаковского возраста” едва ли не лопаются от зависти при виде очаровательной актрисы с горящими глазами. В свои 45 она подтянута как струнка и счастлива как ребенок. Внешне Екатерина Климова выглядит до того хорошо, что люди с трудом осознают ее фактический возраст по паспорту.

Звезда фильма “Мы из будущего” в рамках очередной кинороли решилась выполнить трюки на высоте. Брюнетку в мини-шортиках подвесили на тросы и стали снимать на камеру. актриса гразиозно и двигалась, разводила ноги в воздушном пространстве и раздавала символические поцелуи.

Пятый канал опубликовал ролик, на котором Екатерина Климова резвится и кружится, будто в невесомости. Артистка лично разместила кадры в микроблоге. Судя по количеству восторженных отзывов, фанаты убедились, что она женщина-мечта.

С легкой руки Екатерина Климова в коротких шортах и белой футболке возбудила народ, а ведь она мать четверых детей! Причем с годами звезда только хорошеет. Секрет ее обаяния кроется не только в харизме и женской энергии. Екатерина Климова ухаживает за лицом и фигурой с помощью спорта, правильного питания и косметологии.


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