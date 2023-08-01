 

Море слез – звезда сериала “Эйфория” скончалась в 25 лет

01.08.2023, 10:20, Новости дня
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Родные, друзья, коллеги и поклонники оплакивают покойного. Жизнь парня оборвалась в 25 лет после тяжелого эмоционального потрясения. Причина смерти еще не установлена, расследованием занимается американская полиция. Ангус Клауд был найден мертвым в собственном доме, передает “Царьград”.

В качестве артиста усопший знаком людям почти со всего мира. Он прославился, благодаря яркой роли в сериале “Эйфория”. Известность практически свалилась на него, ведь он даже не стремился быть знаменитым. Все решил случай. Агент по кастингу заметил Ангуса Клауда на улицах Бруклина и предложил ему стать киноактером.

Сейчас члены семьи покойного пытаются вынести горе и просят их не беспокоить. Как отмечает RT, незадолго до смерти Ангус Клауд похоронил отца. Мужчина приходился ему лучшим другом.

Смерть 25-летнего актера вызвала море слез.
“Мы надеемся, что мир помнит его за его юмор, смех и любовь ко всем”, — заявили родственники. Портал “Радио 1” приводит их слова о том, что Ангус Клауд имел проблемы с психикой и не скрывал этого.

Напомним, недавно умер муж певицы Натали — продюсер Александр Рудин. Как и голливудский актер Ангус Клауд, в последние дни жизни от тяжело переживал потерю отца.


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