Зарема Мусаева: «Стоит прощать и не падать на их уровень зла»

Жена федерального судьи и мать чеченских активистов, приговоренная к 5,5 годам, ответила на вопросы «Новой».



Зарема Мусаева в суде. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Зарема Мусаева, жена федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 53 года.

Местонахождение: СИЗО-1 города Грозный, 1 год 6 месяцев нахождения под стражей по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и применении насилия к полицейскому (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Стадия: апелляция. 4 июля 2023 года Ахматовский районный суд г. Грозного приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Зарема Мусаева, жена федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, мать правозащитников и оппозиционеров Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых, 20 января 2022 года была насильно вывезена из квартиры в Нижнем Новгороде, где она проживала с семьей. Сотрудники МВД Чеченской Республики забрали ее без верхней одежды и в домашних тапочках, несмотря на холод и снег. Впоследствии ЦЗПЧ «Мемориал»* счел Мусаеву политзаключенной, связав ее преследование с историей конфликта главы Чечни Рамзана Кадырова с семьей Янгулбаевых и деятельностью ее сыновей.

Мусаева не признала предъявленных ей обвинений, заявив в последнем слове: «Я никаких преступлений не совершала. Насколько я добродушный человек, люди знают. Аллах видит, что моя совесть чиста».

Суд первой инстанции приговорил ее к тому наказанию, которое запросил прокурор. В прениях обвинение утверждало, что вина Мусаевой доказана показаниями свидетелей и результатами экспертиз. На оглашение приговора потребовалось порядка пяти минут.

В свою очередь, руководитель северокавказского филиала «Команды против пыток» Екатерина Ванслова подчеркивала: «Мы не согласны с ним и считаем, что адвокаты полностью доказали невиновность Заремы».

Зарема Мусаева второй раз согласилась ответить на письменные вопросы, направленные ей проектом «Письма со шконки» в грозненский следственный изолятор. Ее первое письмо было опубликовано нами в феврале этого года. С того времени Мусаевой был вынесен обвинительный приговор, в настоящее время обжалуемый осужденной и ее защитой. Мы пытаемся понять, чем живет и на что надеется Зарема Мусаева сейчас, изменилось ли ее отношение к окружающей действительности и к людям после вынесения ей приговора.

— Что вы испытываете после вынесенного приговора? Вы ожидали, что он будет таким?

— У меня был приговор первой инстанции, который обжаловали в Верховный суд РФ. Жду следующего суда и надеюсь на лучшее.

— Смог ли кто-то из ваших знакомых прийти в этот день в суд поддержать вас?

— Да, ко мне на суд пришел знакомый, которому я была очень приятно удивлена.

4 июля 2023 года в Чеченской Республике было совершено нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, направлявшихся на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Группа вооруженных людей жестоко избила их, пострадавшие были госпитализированы в больницу Беслана с тяжелыми травмами. Защита Мусаевой попросила отложить оглашение приговора из-за этого происшествия, но суд отказался удовлетворить это ходатайство. Интересы Мусаевой представлял ее второй адвокат Александр Савин. При этом в зал в качестве слушателей были допущены правозащитники и журналисты.

— Как вы себя чувствуете?

— Я себя чувствую нормально.

СМИ сообщали, что у Мусаевой ухудшается состояние здоровья. Об этом передавало, в частности, «Радио Свобода» со ссылкой на «Команду против пыток» и адвоката Александра Савина, который 17 июля встречался с женщиной в СИЗО.

У Мусаевой диабет второго типа, она инсулинозависима, ранее заключенная рассказывала о потере чувствительности в ступнях и непрекращающейся боли в левой руке, потом к этому добавились частые и продолжительные кровотечения из носа. Они начались еще в середине мая и происходят по несколько раз в неделю.

Абубакар Янгулбаев также заявлял, что у его матери ухудшается зрение, к тому же из-за проблем со спиной она вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. Несмотря на все это, посетивший осужденную в начале июля врач не назначил ей никаких дополнительных обследований.

— Стоит ли, на ваш взгляд, прощать людей, даже если они осмысленно и осознанно совершили зло?

— Мне кажется, стоит прощать и не падать на их уровень зла.

— Что помогает вам держаться в той ситуации, в которой вы оказались?

— Мне очень помогает и успокаивает меня моя вера. Я считаю, что все по воле Всевышнего и ему лучше знать, где мне лучше.

— Как сохранить себя психологически в тюрьме?

— Мне очень помогают молитвы, они успокаивают меня. Еще принимаю успокоительные сборы, чай и таблетки — без них мне никак не обойтись с моими болезнями.

— Вам пишут письма поддержки неравнодушные люди. Что значат для вас в заключении такие письма?

— Мне пишут многие письма с поддержкой, без которых мне было бы очень трудно. Письма здесь дают силы и надежду на лучшее. Спасибо вам большое за письмо и внимание. Читая ваше письмо, я получила силу и уверенность в лучшем будущем. Очень благодарна всем.

— Что, на ваш взгляд, может быть дальше?

— Все хорошо, а будет еще лучше.

Вера Васильева

* Признан властями РФ иноагентом и ликвидирован.

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