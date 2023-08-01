В Швеции лишили родительских прав мать, запретившую ребёнку сжигать Коран

41-летняя жительница шведского города Мальмё Агнес Фюльке лишена родительских прав из-за жалобы её 15-летнего сына.

Юноша утверждает, что мать запретила ему пойти к городской мечети во время празднования Курбан-Байрама и сжечь там Коран.

Женщина рассказала журналистам, что её сын Кристофер хотел пойти к соборной мечети на главной площади, и во время всеобщей молитвы сжечь книгу. Свои действия он мотивировал гомофобными высказываниями пророка Мухаммеда и других действующих лиц этого произведения. Мать запретила сыну это делать, поскольку в городе проживает около 700 тысяч мусульман, которые могли возмутиться подобным поступком и отреагировать агрессивно. В ответ сын назвал её фанатичкой и обратился в полицию.

– К сожалению, я не смогла объяснить Кристоферу, что мы, как и другие национальные меньшинства, не должны провоцировать местных, – сокрушается Агнес. – Большая часть города ходит в эту мечеть, а во время Курбан-Байрама там вообще собирается почти всё взрослое население. У нас в шведском квартале, увы, появились экстремисты. И мой сын – один из них.

Сейчас в Мальмё введён комендантский час, сотрудники шариатской гвардии прочёсывают места компактного проживания меньшинств. Зачистка, как ожидается, завершится через несколько недель.

—