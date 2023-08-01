 

Названы полезные свойства какао

01.08.2023, 9:14, Разное
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Какао может считаться полезным продуктом благодаря содержанию флаванолов – группы флавоноидов, обладающих множеством питательных свойств и антиоксидантного действия. Эти вещества оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение и снижая кровяное давление. Не только телу, но и настроению может помочь какао, содержащее триптофан – предшественника гормона счастья, серотонина.

Стоит отметить, что в большинстве шоколадных изделий, доступных в продаже, содержится большое количество сахара, жира и добавок. Поэтому, чтобы получить пользу от положительных эффектов какао, рекомендуется выбирать чистые, необработанные какао-бобы или высококачественный какао-порошок, а также сократить потребление переработанных шоколадных изделий.

Флаванолы, присутствующие в какао, обладают антиоксидантным эффектом, способным нейтрализовать свободные радикалы в организме и защитить клетки. Благодаря этому, они помогают снизить риск сердечных заболеваний, рака и других хронических заболеваний. Употребление какао, богатого флаванолами, способно улучшить кровообращение, снизить кровяное давление и повысить гибкость кровеносных сосудов, что имеет превентивное значение в снижении риска сердечных заболеваний и инсульта.

Особую роль играет качество продукта. Высококачественные необработанные какао-бобы или какао-порошок обычно содержат более высокие концентрации флаванолов, что делает их особенно ценными для поддержания здоровья.


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