 

Умеренное употребление алкоголя увеличивает риск высокого кровяного давления у мужчин, предупреждают исследователи

01.08.2023, 9:14, Разное
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Новое исследование, проведенное с участием почти 20 000 человек, привлекло внимание к потенциальным опасностям употребления алкоголя для здоровья сердца. Оказалось, что даже один алкогольный напиток в день может значительно повысить риск развития высокого кровяного давления у мужчин. При этом предыдущие предположения о том, что умеренное употребление алкоголя может быть полезно для сердца, были развенчаны.

Врачи предостерегают от потенциальных сердечных проблем, которые могут возникнуть у мужчин из-за даже умеренного ежедневного употребления алкоголя. Ученые отмечают, что данный риск не наблюдается у женщин.

«Было обнаружено, что даже небольшое потребление алкоголя способствует заметному повышению уровня артериального давления», – подчеркнула доктор Ирина Андреева, врач-терапевт, которая прокомментировала результаты исследования специально для МедикФорум.

Учитывая выявленные риски, врачи настоятельно рекомендуют тем, кто уже не употребляет алкоголь, не начинать это делать. Также следует отказаться от употребления алкоголя с целью получения потенциальной “пользы для здоровья”.

Исследование подчеркнуло, что чем больше алкоголя человек употребляет ежедневно, тем выше риск развития высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Это может привести к серьезным сердечным приступам, инсультам и сердечной недостаточности.

Интересно, что участниками исследования были в основном мужчины (около 65 процентов), у которых ранее не было выявлено высокого кровяного давления или других сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, заболеваний печени или алкоголизма.

Эти результаты ставят под сомнение прежние представления о положительном влиянии алкоголя на здоровье сердца и подчеркивают необходимость осмотрительного подхода к его употреблению. Ранее МедикФорум также обсуждал симптомы сердечной недостаточности, что остается важным направлением для дальнейших исследований в медицине.


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