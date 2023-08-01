Mirror: Ногти на ногах подсказывают о риске сердечного приступа

Медики предупреждают: замедленный рост ногтей на ногах и потеря волос могут быть сигналами возможного заболевания периферических артерий (ЗПА), которое повышает вероятность инфаркта и инсульта. Издание Mirror со ссылкой на специалистов британской службы здравоохранения NHS сообщает, что накопление жировых отложений в артериях, ограничивающее кровоснабжение мышц ног, часто развивается у людей, страдающих сердечным приступом или инсультом.

Врачи отмечают, что риск развития ЗПА и ее симптомов возрастает с возрастом, и после 60 лет каждый пятый человек может столкнуться с этим заболеванием. Оно также может указывать на наличие других проблем со здоровьем, таких как гипертония или диабет, повышающих подверженность инфаркту. Эти заболевания иногда сочетаются в одном “букете”.

Эксперты подчеркивают, что при наличии ЗПА риск сердечного приступа увеличивается в три-пять раз. Однако, в большинстве случаев ЗПА можно предотвратить изменением образа жизни и приемом лекарств. Регулярная физическая активность, поддержание здорового веса тела, отказ от курения, употребление фруктов и овощей, умеренное употребление алкоголя, а также регулярные обследования помогают улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.