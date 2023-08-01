 

Mirror: Ногти на ногах подсказывают о риске сердечного приступа

01.08.2023, 9:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Медики предупреждают: замедленный рост ногтей на ногах и потеря волос могут быть сигналами возможного заболевания периферических артерий (ЗПА), которое повышает вероятность инфаркта и инсульта. Издание Mirror со ссылкой на специалистов британской службы здравоохранения NHS сообщает, что накопление жировых отложений в артериях, ограничивающее кровоснабжение мышц ног, часто развивается у людей, страдающих сердечным приступом или инсультом.

Врачи отмечают, что риск развития ЗПА и ее симптомов возрастает с возрастом, и после 60 лет каждый пятый человек может столкнуться с этим заболеванием. Оно также может указывать на наличие других проблем со здоровьем, таких как гипертония или диабет, повышающих подверженность инфаркту. Эти заболевания иногда сочетаются в одном “букете”.

Эксперты подчеркивают, что при наличии ЗПА риск сердечного приступа увеличивается в три-пять раз. Однако, в большинстве случаев ЗПА можно предотвратить изменением образа жизни и приемом лекарств. Регулярная физическая активность, поддержание здорового веса тела, отказ от курения, употребление фруктов и овощей, умеренное употребление алкоголя, а также регулярные обследования помогают улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Эксперт: поляки намерены возродить крепостное право на Западной Украине

01.08 / Скандалы: Место захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском реконструируют к началу сентября

01.08 / Мнение: Снайперское крушение?

01.08 / Вирус BleedingPipe угрожает безопасности пользователей Minecraft

01.08 / Вред сна с мокрыми волосами: что грозит забытой привычкой

01.08 / Роскомнадзор закупится мобильными устройствами на 2,3 млн рублей для проверки защиты

01.08 / Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ

01.08 / В Москве прошел стихийный митинг хипстеров против строительства завода авиадвигателей

01.08 / Расческа расческе рознь: для чего на самом деле существуют разные типы гребней (некоторыми можно расчесывать даже мокрые волосы)

01.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Мали и Буркина-Фасо вступят в войну, если в Нигере начнется интервенция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика