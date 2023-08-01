 

Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

01.08.2023, 9:00, Новости дня
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При попытке пролета в Москву в ночь на 1 августа сбито несколько беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, один из дронов долетел до башни, которая была повреждена при атаке в воскресенье. Информации о пострадавших нет

Поврежден фасад на 21 этаже башни. На месте работают экстренные службы.

В ночь на 30 июля совершена атака украинских беспилотников на Москву.


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