 

«Самая серьёзная ситуация» — правительство Швеции оценило возможные последствия от сожжений Корана

01.08.2023, 8:47, Новости дня
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Демонстративные кощунственные акции привели в тому, что политика безопасности Швеции в настоящее время находится в «самой серьёзной ситуации» со времён Второй мировой войны, передаёт SVT со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ульфа Кристерссона в соцсетях. Председатель правительства соседней Дании Метте Фредриксен ведёт активные переговоры со шведским коллегой для того, чтобы устранить последствия резонансных антимусульманских деяний.


AP

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал заявление на своих страницах в соцсетях о том, что политика безопасности скандинавской страны находится в «самой серьёзной ситуации» со времён Второй мировой войны. Председатель кабинета министров североевропейского государства сообщил о необходимости принятия соответствующих мер по укреплению национальной устойчивости Швеции, передаёт телеканал SVT. 

По словам премьера, правительства Швеции и Дании активно ведут переговоры о том, как совместно реагировать на кризис, возникший по причине прошедших ранее демонстративных акций с сожжениями священных мусульманских книг. В Швеции уже начали работу по анализу правовой ситуации, в том числе закона об общественном порядке. 

Кроме того, в своём заявлении Кристерссон описывает Швецию и Данию как две страны с «наиболее хорошо функционирующими демократиями в мире». Как сообащает SVT, власти Дании планирует ввести юридические ограничения против сожжений религизных писаний в непосредственной близости от иностранных посольств.

«Недавно мы стали свидетелями ряда инцидентов, совершённых несколькими людьми, цель которых заключается в сеянии разногласий в мире, который на самом деле нуждается в единстве», — приводитт SVT слова главы МИДа Дании Ларса Лёкке Расмуссена.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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