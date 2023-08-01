Мнение: О ночном кошмаре в Москве… Ну не π-ц ли?

Ох, люди добрые! Да что ж это деется-то, а? Ну прям не понос, так золотуха, из огня — да в полымя. Сущий кошмар же — ночной, предутренний. Опять и опять…

И сколько же это будет продолжаться? И что, теперь в этом так и жить? Да, но а как вообще можно жить в таком cauchemar‘е, когда всё давят и давят? Может, бросить нафиг эту Златоглавую — и «в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов»?

Ах, нет, в Саратов тоже нельзя: и туда «прилетает». Куда ж тогда небедному москвичу податься?

Короче, по Москва-Сити опять прилетело. Вопреки поговорке, что «бомба дважны в одну воронку не попадает», новый дрон опять влетел в ту же «министерскую» башню IQ-квартала. Теперь с немного другого ракурса.

Несколько беспилотников вновь попытались атаковать Москву, их сбила ПВО при подлете к городу, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём ТГ-канале. Один из аппаратов, тем не менее, «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия». По словам мэра, там «нарушено остекление 150 кв м», информации о пострадавших нет.

В общем-то, и почерк, и авторство новой атаки сомнений не вызывают. Но если её авторы и заказчики рассчитывали вызвать у московских «неженок» эмоциональную реакцию, подобную изложенной в паре начальных абзацев этой заметки, они просчитались. Даже те, кто живут в «Москва-Сити» — помимо деловых зданий, там есть гостиницы и жилые апартаменты, — на удивление спокойно комментируют новую атаку. Мол, «сегодня намного мощнее звук был, взрыв очень мощный» — но и всё: ни дрожи, ни паники в голосе. А примерно через час и следов от инцидента не осталось.

Вообще говоря, участившиеся ночные атаки, более символические, чем осмысленные, воспринимаются скорее как мелкая месть и пакость, нежели в качестве реальной угрозы многомиллионному городу. Ну, типа, дела у них «на фронте» идут не очень, вот и бесятся в «бессильной злобе». И это — признак обречённости, а не эскалации.

Кстати, минул год с того момента, как украинский президент Владимир Зеленский отдал приказ что-то там «деоккупировать» на юге, а Украина собрала под это дело миллионную армию. При этом в Киеве говорили, что к концу 2022 года года «всё завершится успехом». И хотя была и «перегруппировка», и «успешный манёвр», и даже «непростые решения», последние полгода ЛБС плюс-минус статична, несмотря на многотысячные «героические жертвы» ВСУ.

Может, в этом и есть главная причина «ночных кошмаров» для Москвы?

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