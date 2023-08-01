Программа праздника «День города Рыбинска»

В этом году праздник состоится 5 августа и пройдет в формате «Открытый Рыбинск».

Мероприятия объединят десятки концертных, творческих, выставочных, спортивных, исторических и развлекательных площадок от масштабных до камерных. В администрации города отмечают, что для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, будет временно перекрыто для движения транспорта несколько улиц в центральной части города.

Программа праздника:

Красная площадь

10:00 – 20:00

Карнавал Старинной вывески – Праздник Русского языка и городских культурных традиций 19 века в Рыбинске

Старинные аттракционы «Закрутиха» и настольные деревянные игры «Пикаду», самоварный ряд, кавказская кухня

12:00-12:30

Кукольный балаган «Петрушка» (театр «Пельемашенники»)

12:30-13:10

Цыганский ансамбль «Тэрнэ»

13:15 -13:45

Нерехтский рожечный хор

13.50-14.30

ЭтноПроект «Коленкоръ»

15:30-16:00

Нерехтский рожечный хор

16:00-17:30

Спектакль «Леонардо» с участием клоунов, мимов, жонглеров уличного театра

18:00-20:00

Дореволюционные танцы с ансамблем «Туда-сюда»

Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой ул.)

14:30-15:30

Рояль-Дефиле на Крестовой. Классическая музыка на старинных роялях музея Алексея Ставицкого

Стоялая ул.

10:00-19:00

Кофейный ряд, узбекский плов, цветочные выставки, мужские стрижки

11:30-12:30

Камерный театр кукол

13:00-14:30

Гала-концерт фестиваля «Джаз на родном языке» Стаса Майнугина

15:30-16:00

Камерный театр кукол

Набережная реки Волги у причала

20:30-22:00

Гала-концерт «У парадной лестницы» (фолк-музыкант Митя Кузнецов, ЭтноПроект «КоленкорЪ», Цыганский ансамбль «Тэрнэ», Нерехтский рожечный хор, Петрушка, ансамбль «Туда-Сюда»)

22:00 – 22:10

Екатерининские потешные огни

Площадь ДС «Полёт»

9:00 – 14:00

Спортивные показательные выступления и мастер-классы. Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»

Автопарковка у ДС «Полёт»

16:00 – 22:00

Фестиваль «Парковка». Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов. Мастер-классы, Фотозоны, Стрит-Арт и Авто Аэрография. Алгоритмика, турнир по киберспорту, Кванториум. VR – виртуальная реальность, SlowMo360. Работа фудтраков

16:00

Открытие площадки «Парковка» (танцевальный флеш-моб)

16:10 – 16:40

Показательные выступления по ВЕЛОТРИАЛУ

16:40 – 17:10

Танцевальные мастер-классы от «Буги-Вуги Ярославль»

17:10 – 17:40

Выступление артистов в стиле Стенд-ап (главная сцена)

17:40 – 18:20

Хит-марафон (концертная программа)

18:40 – 19:20

Выступление группы «БИТ.КОМ»

19:50 – 20:30

Выступление группы «LUCKY HORSE»

21.00 – 22.00

Выступление группы «LONGLONG»

Акватория реки Волга у ДС «Полёт»

15.00 – 16.00

Водный праздник

Волжский парк. Балюстрада

18:00 – 22:00

Международный фестиваль «Джаз на родном языке»

Карякинский сад

10:00 – 11:00

Награждение «Цветущий город»

10:00 – 10:30

Мастер-класс «Новые банкноты России»

11:00 – 19:00

Интерактивная программа «Нескучный сад» (МУК ЦБС г. Рыбинска)

11:00 – 12:00

Выставка работ А.М. Жданова с художественным мастер-классом. Пленэр

11:00 – 11:30

Мастер-класс «Новые банкноты России»

11:00 – 12:00

Историческое дефиле «У старого граммофона»

12:00 – 13:00

«Рыбинский стиль» (выступление участников конкурса «Голос по-рыбински 60+»)

12:00 – 13:00

Квест-игра «Тайна Карякинского сада»

13:00

Акция «Поздравительная открытка» совместно с «Почтой России»

13:00 – 13:30

Мастер-класс «Новые банкноты России»

13:30 – 15:00

«Эталон всех стилей» (выступление воспитанников музыкальных школ города)

14:00 – 15:00

Библиопрогулка «Вдоль по Пушкина: легенды и факты»

14:00 – 15:00

Поэтические чтения (Стихи и переводы читает «Клуб поэтического перевода ЦГБ «БИЦ «Радуга»)

15:00 – 16:00

Библиопрогулка «Ботаника для неботаников»

16:00 – 17:00

Программа Рыбинского Совета молодых литераторов

17:00 – 19:00

«Встреча без галстуков» (выступление МТО «Поют авторы»)

Дворик на улице Чкалова, 37-а

12:00 – 15:00

Мастер-классы от Союза художников России

Польский Костёл (студенческий клуб «Прометей»)

ул. Пушкина,57

19:00

Концерт Алексея Алексеева

Дом Семьи Сигсонов (ул. Большая казанская, 46)

17:00

Творческий вечер Марины Переходович

Экспозиционный комплекс «Советская эпоха» (Гончарова, 3)

10:00 – 18:00

Интерактивные экскурсии «Праздник русской «авоськи» или русское «авось». Дефиле и розыгрыши «авосек»

14:00 – 16:00

Фестиваль советской песни «Красная гвоздика», посвященный Городу трудовой доблести

14:00 – 16:00

Парад ретро – автомобилей с моделями – реконструкторами

Фестиваль «Свет миру»

Общественно-культурный центр (ул. Чкалова, 89) – 4 августа с 18:30 до 20:00 и 5 августа с 15:00 до 17:30

Культурно-досуговый комплекс «Переборы» (пр. 50 лет Октября, 23) – 5 августа с 10:00 до 13:00 и 6 августа с 10:00 до 11:30

Дворец культуры «Волжский» (Набережная космонавтов, 19)

14:00 – 15:25

Детский приключенческий фильм «Отдать швартовы!» 6+

15:40 – 17:20

Мелодрама «Случайный вальс» (12+)

17:35-19:05

Триллер «Последний уик-энд» (16+)

19:20-20:45

Комедия «Фортуна» (18+)

Рыбинский театр кукол

16:00

Премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова»

Городской сквер

12:00 – 22:00

«Детский День города»

12.00 – 20.00

Бесплатный аквагрим

12:00 – 20:00

Открытие интерактивных площадок в парке (танцы, игры, мастер-классы и др.)

12:00 – 20:00

Коллаж «Дети Рыбинска» (принесенные фото детей составят самый большой коллаж маленьких жителей города)

12:00 – 13:00

Игровая программа «Рыбинские Рыбки»

13:00 – 14:00

Дискотека «Детское радио»

14:00 – 15:00

Выставка-ярмарка «Город мастеров»

15:00 – 16.00

Конкурс детского творчества «Наследие Рыбинска»

16:00 – 17:00

Праздничная игровая программа с героем мультфильма

17:00 – 18:00

Концерт творческих коллективов города

18:00 – 19:00

Шоу мыльных пузырей

19:00 – 20:00

Пенная вечеринка

Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого (ул. Волжская набережная, 67-75)

19:00

Перформанс «В гостях у Россини»