Программа праздника «День города Рыбинска»
01.08.2023, 8:15, Афиша
Теги: Выходной, Праздник, Развлечения
В этом году праздник состоится 5 августа и пройдет в формате «Открытый Рыбинск».
Мероприятия объединят десятки концертных, творческих, выставочных, спортивных, исторических и развлекательных площадок от масштабных до камерных. В администрации города отмечают, что для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, будет временно перекрыто для движения транспорта несколько улиц в центральной части города.
Программа праздника:
Красная площадь
10:00 – 20:00
Карнавал Старинной вывески – Праздник Русского языка и городских культурных традиций 19 века в Рыбинске
Старинные аттракционы «Закрутиха» и настольные деревянные игры «Пикаду», самоварный ряд, кавказская кухня
12:00-12:30
Кукольный балаган «Петрушка» (театр «Пельемашенники»)
12:30-13:10
Цыганский ансамбль «Тэрнэ»
13:15 -13:45
Нерехтский рожечный хор
13.50-14.30
ЭтноПроект «Коленкоръ»
15:30-16:00
Нерехтский рожечный хор
16:00-17:30
Спектакль «Леонардо» с участием клоунов, мимов, жонглеров уличного театра
18:00-20:00
Дореволюционные танцы с ансамблем «Туда-сюда»
Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой ул.)
14:30-15:30
Рояль-Дефиле на Крестовой. Классическая музыка на старинных роялях музея Алексея Ставицкого
Стоялая ул.
10:00-19:00
Кофейный ряд, узбекский плов, цветочные выставки, мужские стрижки
11:30-12:30
Камерный театр кукол
13:00-14:30
Гала-концерт фестиваля «Джаз на родном языке» Стаса Майнугина
15:30-16:00
Камерный театр кукол
Набережная реки Волги у причала
20:30-22:00
Гала-концерт «У парадной лестницы» (фолк-музыкант Митя Кузнецов, ЭтноПроект «КоленкорЪ», Цыганский ансамбль «Тэрнэ», Нерехтский рожечный хор, Петрушка, ансамбль «Туда-Сюда»)
22:00 – 22:10
Екатерининские потешные огни
Площадь ДС «Полёт»
9:00 – 14:00
Спортивные показательные выступления и мастер-классы. Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»
Автопарковка у ДС «Полёт»
16:00 – 22:00
Фестиваль «Парковка». Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов. Мастер-классы, Фотозоны, Стрит-Арт и Авто Аэрография. Алгоритмика, турнир по киберспорту, Кванториум. VR – виртуальная реальность, SlowMo360. Работа фудтраков
16:00
Открытие площадки «Парковка» (танцевальный флеш-моб)
16:10 – 16:40
Показательные выступления по ВЕЛОТРИАЛУ
16:40 – 17:10
Танцевальные мастер-классы от «Буги-Вуги Ярославль»
17:10 – 17:40
Выступление артистов в стиле Стенд-ап (главная сцена)
17:40 – 18:20
Хит-марафон (концертная программа)
18:40 – 19:20
Выступление группы «БИТ.КОМ»
19:50 – 20:30
Выступление группы «LUCKY HORSE»
21.00 – 22.00
Выступление группы «LONGLONG»
Акватория реки Волга у ДС «Полёт»
15.00 – 16.00
Водный праздник
Волжский парк. Балюстрада
18:00 – 22:00
Международный фестиваль «Джаз на родном языке»
Карякинский сад
10:00 – 11:00
Награждение «Цветущий город»
10:00 – 10:30
Мастер-класс «Новые банкноты России»
11:00 – 19:00
Интерактивная программа «Нескучный сад» (МУК ЦБС г. Рыбинска)
11:00 – 12:00
Выставка работ А.М. Жданова с художественным мастер-классом. Пленэр
11:00 – 11:30
Мастер-класс «Новые банкноты России»
11:00 – 12:00
Историческое дефиле «У старого граммофона»
12:00 – 13:00
«Рыбинский стиль» (выступление участников конкурса «Голос по-рыбински 60+»)
12:00 – 13:00
Квест-игра «Тайна Карякинского сада»
13:00
Акция «Поздравительная открытка» совместно с «Почтой России»
13:00 – 13:30
Мастер-класс «Новые банкноты России»
13:30 – 15:00
«Эталон всех стилей» (выступление воспитанников музыкальных школ города)
14:00 – 15:00
Библиопрогулка «Вдоль по Пушкина: легенды и факты»
14:00 – 15:00
Поэтические чтения (Стихи и переводы читает «Клуб поэтического перевода ЦГБ «БИЦ «Радуга»)
15:00 – 16:00
Библиопрогулка «Ботаника для неботаников»
16:00 – 17:00
Программа Рыбинского Совета молодых литераторов
17:00 – 19:00
«Встреча без галстуков» (выступление МТО «Поют авторы»)
Дворик на улице Чкалова, 37-а
12:00 – 15:00
Мастер-классы от Союза художников России
Польский Костёл (студенческий клуб «Прометей»)
ул. Пушкина,57
19:00
Концерт Алексея Алексеева
Дом Семьи Сигсонов (ул. Большая казанская, 46)
17:00
Творческий вечер Марины Переходович
Экспозиционный комплекс «Советская эпоха» (Гончарова, 3)
10:00 – 18:00
Интерактивные экскурсии «Праздник русской «авоськи» или русское «авось». Дефиле и розыгрыши «авосек»
14:00 – 16:00
Фестиваль советской песни «Красная гвоздика», посвященный Городу трудовой доблести
14:00 – 16:00
Парад ретро – автомобилей с моделями – реконструкторами
Фестиваль «Свет миру»
Общественно-культурный центр (ул. Чкалова, 89) – 4 августа с 18:30 до 20:00 и 5 августа с 15:00 до 17:30
Культурно-досуговый комплекс «Переборы» (пр. 50 лет Октября, 23) – 5 августа с 10:00 до 13:00 и 6 августа с 10:00 до 11:30
Дворец культуры «Волжский» (Набережная космонавтов, 19)
14:00 – 15:25
Детский приключенческий фильм «Отдать швартовы!» 6+
15:40 – 17:20
Мелодрама «Случайный вальс» (12+)
17:35-19:05
Триллер «Последний уик-энд» (16+)
19:20-20:45
Комедия «Фортуна» (18+)
Рыбинский театр кукол
16:00
Премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова»
Городской сквер
12:00 – 22:00
«Детский День города»
12.00 – 20.00
Бесплатный аквагрим
12:00 – 20:00
Открытие интерактивных площадок в парке (танцы, игры, мастер-классы и др.)
12:00 – 20:00
Коллаж «Дети Рыбинска» (принесенные фото детей составят самый большой коллаж маленьких жителей города)
12:00 – 13:00
Игровая программа «Рыбинские Рыбки»
13:00 – 14:00
Дискотека «Детское радио»
14:00 – 15:00
Выставка-ярмарка «Город мастеров»
15:00 – 16.00
Конкурс детского творчества «Наследие Рыбинска»
16:00 – 17:00
Праздничная игровая программа с героем мультфильма
17:00 – 18:00
Концерт творческих коллективов города
18:00 – 19:00
Шоу мыльных пузырей
19:00 – 20:00
Пенная вечеринка
Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого (ул. Волжская набережная, 67-75)
19:00
Перформанс «В гостях у Россини»
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