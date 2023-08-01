 

Ну и козел! Рогатый попал на видео в неожиданном месте

01.08.2023, 7:40, Новости дня
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Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — причину. Это доказал необычный козел из Дагестана, который покатался на импровизированном “аттракционе” во время прогулки в горах. На видео засняли, как животное раскачивается на проводах, зацепившись за них рогами. Видео из регионального телеграм-канала опубликовал Пятый канал.

Осторожно: такие развлечения опасны для жизни, поэтому ни в коем случае не повторяйте. Но животному крупно повезло. Ну и козел! Настоящий счастливчик, теперь еще и звезда Сети! Видеоролик изумил интернет-пользователей.


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