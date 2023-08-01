Ну и козел! Рогатый попал на видео в неожиданном месте

Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — причину. Это доказал необычный козел из Дагестана, который покатался на импровизированном “аттракционе” во время прогулки в горах. На видео засняли, как животное раскачивается на проводах, зацепившись за них рогами. Видео из регионального телеграм-канала опубликовал Пятый канал.

Осторожно: такие развлечения опасны для жизни, поэтому ни в коем случае не повторяйте. Но животному крупно повезло. Ну и козел! Настоящий счастливчик, теперь еще и звезда Сети! Видеоролик изумил интернет-пользователей.