Почти 40% времени своего президентства Байден провёл в отпусках — и он снова на отдыхе

С момента вступления в должность президента США, Джо Байден провёл в отпуске 360 дней — 39% своего президентского срока, подсчитали в Республиканском национальном комитете. Как пишет Breitbart, это уже не первое свидетельство «трудолюбия» старейшего главы Белого дома, который отдыхал, пока талибы приходили к власти в Афганистане, и в целом провёл в отпусках больше времени, чем все последние президенты США.



АР

Из-за отпуска Байдена не будет в Вашингтоне как раз в тот момент, когда Девон Арчер, давний друг и бывший деловой партнёр Хантера Байдена, должен дать показания на Капитолийском холме и поделиться подробностями о зарубежных делах, в которые он был вовлечён, и о том, на каком уровне президент якобы принимал в них личное участие, пишет Breitbart.

Президент будет отсутствовать в течение всей рабочей недели, а также двух выходных до и после неё — в общей сложности, на протяжении десяти дней, пишет издание.

Согласно исследованиям Республиканского национального комитета, в этом нет ничего нового. По данным комитета, с момента вступления в должность восьмидесятилетний Байден провёл в отпуске 360 дней — 39% своего президентского срока.

Подсчёты Республиканского национального комитета об отсутствии Байдена в Белом доме были произведены следом за другими разоблачениями его «трудолюбия», сообщается в статье.

В августе 2022 года сообщалось, что Байден провёл рекордные 150 дней дома в штате Делавэр за 18 месяцев, прошедших с момента его избрания президентом. В позапрошлом году он, как сообщалось, находился в Кэмп-Дэвиде, когда мир наблюдал за переходом Кабула во власть талибов и массовыми эвакуациями из Афганистана.

Для сравнения: бывший президент Дональд Трамп провёл 132 дня вне Белого дома, в своих собственных владениях, либо в Мар-а-Лаго зимой, либо в Бедминстере (Нью-Джерси) летом, а экс-президент Барак Обама провёл всего 38 дней своего президентства в арендованных владениях на Гавайях или Мартас-Винъярд. Бывший президент Джордж Буш-младший за всё время своего президентства провёл на своём ранчо в Техасе 100 дней.

Пляжный дом Байдена и раньше привлекал внимание к президенту, но, возможно, не по тем причинам, на которые он рассчитывал, продолжает Breitbart.

В 2022 году старейший действующий президент в истории США попал в заголовки газет, упав с велосипеда на публике. Его падение произошло прямо на глазах у прессы, которая с удовольствием запечатлела этот исторический момент.

Пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер лишь вскользь упомянула о последней поездке Байдена во время брифинга для журналистов на борту президентского самолёта. «Сегодня вечером президент покинет штат Мэн и направится в Рехобот-Бич, штат Делавэр, где пробудет в течение следующей недели. И, конечно, в ближайшие пару дней мы сможем поделиться с вами более подробной информацией», — сообщила она.

Комментарии читателей Breitbart:

Why worry

Байден может отдыхать полный рабочий день. Обама и его шайка преступников управляют страной. Мы все это знаем.

Underpaid Wageslave

Радуйтесь, что у нас нет реальной чрезвычайной ситуации, требующей присутствия президента! Медленный Джо вполне может всё проспать.

ILUVUSA2

Скорее, он провёл 39% времени на работе, и то сомнительно.

Old Medic

На самом деле, между сном, проверкой здоровья и перекусами он «работает», занимаясь с телесуфлером, в среднем 1,5 часа в день, если для него что-то запланировано. Если нет – что ж, значит, нет.

Лень — это приобретённая черта. Первобытные люди не могли лениться и рассчитывать дожить до завтрашнего дня, и её неприятие заложено в нашей ДНК.

Над ленью нужно работать, чтобы быть успешным политиком «за Америку» с нулевым результатом на протяжении 50 лет.

Watchdog

Каждый час, когда Байден спит, — это более безопасный час для Америки и всего мира.

Taxman

Президент-марионетка. Мы все знали об этом с самого начала, но тот факт, что почти целый год своего «президентства» он провёл в отпуске без каких-либо заметных прерываний, только подтверждает его полную бесполезность.

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