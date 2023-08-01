 

Рупор кремлевской пропаганды: Артемовск. Конец июля 2023

01.08.2023, 6:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Артемовск. Конец июля 2023 года.
Кадры с дрона. Можно оценить последствия боев и артобстрелов спустя 2.5 месяца после освобождения города.
Само собой, до завершения боев в окресностях города о серьезных восстановительных работах (аля Мариуполь) в Артемовске говорить пока рано.

К северо-западу и юго-западу от Артемовска с момента взятия города, продолжаются ожесточенные бои.
К северо-западу противник стремился ворваться в Дубово-Васильевку, Берховку и Ягодное.
К юго-западу противник стремился ворваться в Клещеевку, Андреевку и Курдюмовку.
На конец июля все эти населенные пункты остаются под контролем ВС РФ. Противник наступая с 10 мая по 31 июля так и не смог взять хотя бы один из этих поселков. Тем не менее, в районе Клещеевки и Андреевки ситуация остается сложной для наших войск.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / “Суд назначил наказание”: рэпер Оксимирон* снова поплатился за нарушение закона

01.08 / Виктор Логинов из “Счастливы вместе” раскрыл свой главный страх

01.08 / Эксперт: поляки намерены возродить крепостное право на Западной Украине

01.08 / Скандалы: Место захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском реконструируют к началу сентября

01.08 / Мнение: Снайперское крушение?

01.08 / Вирус BleedingPipe угрожает безопасности пользователей Minecraft

01.08 / Вред сна с мокрыми волосами: что грозит забытой привычкой

01.08 / Роскомнадзор закупится мобильными устройствами на 2,3 млн рублей для проверки защиты

01.08 / Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ

01.08 / В Москве прошел стихийный митинг хипстеров против строительства завода авиадвигателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика