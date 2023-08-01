Рупор кремлевской пропаганды: Артемовск. Конец июля 2023

Артемовск. Конец июля 2023 года.

Кадры с дрона. Можно оценить последствия боев и артобстрелов спустя 2.5 месяца после освобождения города.

Само собой, до завершения боев в окресностях города о серьезных восстановительных работах (аля Мариуполь) в Артемовске говорить пока рано.

К северо-западу и юго-западу от Артемовска с момента взятия города, продолжаются ожесточенные бои.

К северо-западу противник стремился ворваться в Дубово-Васильевку, Берховку и Ягодное.

К юго-западу противник стремился ворваться в Клещеевку, Андреевку и Курдюмовку.

На конец июля все эти населенные пункты остаются под контролем ВС РФ. Противник наступая с 10 мая по 31 июля так и не смог взять хотя бы один из этих поселков. Тем не менее, в районе Клещеевки и Андреевки ситуация остается сложной для наших войск.

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