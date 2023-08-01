 

Квартира посуточно или на длительный срок? Как сдать жилье выгодно

01.08.2023, 6:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владеть собственной недвижимостью в наши дни везет далеко не всем. При этом заработать на квадратных метрах можно целое состояние. Эффективный способ пережить инфляцию с наименьшими потерями и даже остаться в плюсе — сдать квартиру в аренду.

При этом важно понимать, какой формат заключения сделки наиболее выгодный: квартира посуточно или на длительный срок? Риелтор Галина Внукова в беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” ответила на этот вопрос.

По словам эксперта, наиболее рационально сдать квартиру в субаренду. Добросовестный партнер будет сдавать квартиру посуточно, что избавит фактического владельца от хлопот и заключения договоров. Доход в итоге получится аналогичным тому, если бы жилье сдали на длительный срок.

Приятный бонус при этом — сохранение квартиры в презентабельном виде. Субарендатор будет следить за уборкой, плюс пользуются техникой “жильцы-однодневки” обычно реже, чем “постояльцы”.

Отметим, будучи владельцем “квадратов” под сдачу в аренду, полезно просматривать новости рынка недвижимости. Это позволит держать руку на пульсе и при возможности извлекать максимум выгоды при сделках. Например, как пишет URA.RU, в Югре дорожают квартиры в новостройках. А сайт “Вести Подмосковья” передает, что Московская область является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / “Суд назначил наказание”: рэпер Оксимирон* снова поплатился за нарушение закона

01.08 / Виктор Логинов из “Счастливы вместе” раскрыл свой главный страх

01.08 / Эксперт: поляки намерены возродить крепостное право на Западной Украине

01.08 / Скандалы: Место захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском реконструируют к началу сентября

01.08 / Мнение: Снайперское крушение?

01.08 / Вирус BleedingPipe угрожает безопасности пользователей Minecraft

01.08 / Вред сна с мокрыми волосами: что грозит забытой привычкой

01.08 / Роскомнадзор закупится мобильными устройствами на 2,3 млн рублей для проверки защиты

01.08 / Женщина-мечта: Климова в коротких шортах возбудила народ

01.08 / В Москве прошел стихийный митинг хипстеров против строительства завода авиадвигателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика