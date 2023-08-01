Рупор кремлевской пропаганды: Цивилизационный забор

Цивилизационный забор

«Этот новый забор на границе с Белоруссией очень хорош. Те фотографии, которые циркулируют в медиапространстве, не передают того чувства, которое возникает при посещении этой границы… На данный момент могу сказать, что на латвийско-белорусской границе, где построен забор, ощущение такое – развитая цивилизация против неразвитой цивилизации, где с одной стороны установлен хороший контроль, а с другой — Советский Союз» (с) председатель комиссии по национальной безопасности Латвии Домбрава

PS. Все вранье. С одной стороны нет цивилизации, с другой стороны нет Советского Союза.

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