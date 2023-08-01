Рупор кремлевской пропаганды: Цивилизационный забор
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Цивилизационный забор
«Этот новый забор на границе с Белоруссией очень хорош. Те фотографии, которые циркулируют в медиапространстве, не передают того чувства, которое возникает при посещении этой границы… На данный момент могу сказать, что на латвийско-белорусской границе, где построен забор, ощущение такое – развитая цивилизация против неразвитой цивилизации, где с одной стороны установлен хороший контроль, а с другой — Советский Союз» (с) председатель комиссии по национальной безопасности Латвии Домбрава
PS. Все вранье. С одной стороны нет цивилизации, с другой стороны нет Советского Союза.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет