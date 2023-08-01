Готовь шубу летом – погода в России пугающе изменится
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Пренебрежение экологией, загрязнение окружающей среды и тонны пластика в мировом океане передают привет. Когда баланс нарушается, это неминуемо приводит к последствиям.
Профессиональный географ Сергей Мухаметов представил свой прогноз погоды. По его словам, в Арктике со временем будет теплее, а Центральную Россию ждет локальное похолодание. Наблюдаться оно будет ориентировочно в конце зимы, пишет RT.
Так что жителям столицы и соседних регионов предстоит взять эстафету у Заполярья. Изменения действительно пугающие. Наверняка это только начало конца. С другой стороны, может, хотя бы это заставит общество беречь природу во всех ее проявлениях.
“Феврали в московском регионе будут холодать”, — цитирует эксперта интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Этот прогноз погоды как тревожный звоночек, а насколько сильно изменится температура воздуха, покажет время.
Предположительно, в плане распределения климатических сил Западной Европе придется еще хуже, чем России. Как отмечает “Царьград”, там ожидается более мощное похолодание. При таком раскладе выражение “Готовь шубу летом” уже не кажется иносказательным.
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