Почему жена изменяет: 5 насущных причин

Клинический психолог Олеся Иневская перечислила основных факторы, которые провоцируют замужних представительниц прекрасного пола “ходить налево”. Обстоятельства измен у каждой семейной пары индивидуальны, однако зачастую похожи.

Пятый канал выяснил у эксперта 5 насущных причин, почему жена изменяет своему супругу.

1. Никто не помогает в декрете

Возиться с ребенком с утра до ночи — занятие непростое и очень утомительное. Чтобы развеяться, замужняя особа может задуматься о любовнике.

2. Недосказанность в отношениях

Для душевного комфорта человеку важно быть понятым и услышанным. Иногда партнер недостаточно откровенен, а еще бывает страх сказать что-то не так. Итог отсутствия доверительных разговоров — измены.

3. Кризис в семье

Трагические события, болезнь или смерть родственника оказывают воздействие на мировоззрение. Жена может захотеть перемен, которые приведут ее к счастью и удовлетворенности. Увы, иногда она идет на предательство в браке.

4 Охлаждение чувств

С годами влюбленность трансформируется в чувство глубокой привязанности к партнеру. Если этого не происходит, есть риск свернуть на извилистую дорожку неверности и лжи. Жена изменяет, рассчитывая восполнить дефицит страсти.

5. Месть мужу

Когда поведение возлюбленного не радует и супруг перестает быть в глазах жены примерным спутником жизни, это тревожный сигнал. А если благоверный еще и изменил, от отчаяния и обиды женщина отплачивает ему той же монетой.