Большинство родителей в Германии не доверяют школьному образованию

Школьная система образования в Германии переживает кризис недоверия, установили авторы последнего опроса, проведённого по заказу Фонда Кёрбера. Родители учащихся смотрят на школьное обучение с большим скептицизмом: большинство из них считает, что школа не справляется с подготовкой их детей к будущему, а система образования нуждается в значительном реформировании, пишет немецкий журнал Der Spiegel.



AP

Родители в Германии смотрят на школьное образование с большим скептицизмом — таков вердикт, который можно вынести по результатам опроса компании Forsa по заказу Фонда Кёрбера, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Согласно результатам опроса, большинство родителей (72%) считают школу неспособной привить навыки и знания, необходимые их ребёнку для будущей карьеры. Лишь 27% родителей считают, что школы хорошо или очень хорошо справляются с этой задачей.

Таким образом, результаты опроса наглядно показали печальную ситуацию. «Наша система образования переживает драматический кризис доверия», — анализируют авторы исследования.

Родители в Германии также не испытывают особого доверия к выставлению оценок. По данным исследования, у трёх четвертей родителей сложилось к существующей системе оценок отношение от критического до негативного: 45% из них настоятельно требуют её реформирования, 4% даже выступают за отмену оценок, 27% критикующих хотят сохранить систему только из-за отсутствия альтернатив. Напротив, только 20% родителей считают, что школьные оценки справедливо отражают успеваемость и поэтому должны быть сохранены.

Это «почти уничтожающий приговор, мы были удивлены тем, насколько он однозначен», поделилась с журналистами издания Юлия Андре, возглавляющая отдел образования в Фонде Кёрбера. Однако полученные результаты не следует трактовать как всеобщее неприятие школ. Родители реже критикуют не работу отдельных школ или учителей, а тот факт, что преподавание устарело, поясняет она, ссылаясь на Дорис Хольцбергер.

Хольцбергер — профессор Мюнхенского технического университета, занимающаяся исследованиями в области школьного и педагогического образования. По её словам, в школах основное внимание уделяется знаниям по предметам и в меньшей степени — компетенциям и целям, которые ставят перед собой родители при выборе профессии для своих детей. Таким образом, обе стороны преследуют разные образовательные цели. Эти противоречия необходимо устранить, в том числе путём радикальных изменений.

По мнению Андре, ориентация родителей на новые технологии и выживание в мире глобализации становится очевидной по рейтингу школьных предметов. Согласно этому рейтингу, большинство родителей считают английский язык актуальным школьным предметом. На третьем месте находится информатика, хотя она только постепенно вводится в качестве обязательного предмета.

Музыка и изобразительное искусство, напротив, находятся далеко позади, в самом низу рейтинга. «Это меня очень удивило, — объясняет Кристиан Энгельбрехт, сотрудник отдела образования Futurium Berlin, в брошюре, сопровождающей исследование. — Креативность — одно из центральных понятий будущего: она характеризует способность предвидеть проблемы и изменения». Однако у родителей такие занятия, скорее всего, ассоциируются с рисованием и рукоделием.

Гендерные различия также играют свою роль в оценке школьных предметов. «Заглядывая в будущее, мы, к сожалению, всё ещё застреваем в прошлом в том, что касается гендерных стереотипов», — анализируют авторы исследования. Родители девочек, например, гораздо чаще отдают предпочтение сектору здравоохранения или социальным и педагогическим наукам как возможным сферам профессиональной деятельности своих дочерей. Родители мальчиков, напротив, отдают предпочтение профессиям в области техники, программирования, электротехники и машиностроения.

Существуют различия и в желаемой образовательной траектории: по данным опроса, родители девочек чаще хотят, чтобы их дочери учились в университете, а родители сыновей — чтобы они проходили производственную практику. Влияние оказывает и уровень образования самих родителей: те, у кого есть аттестат о среднем образовании, значительно чаще хотят, чтобы их дети получили профессию, чем чтобы они учились дальше. Родители, которые сами окончили вуз, напротив, чаще хотят, чтобы их ребенок поступил в университет.

Последнее исследование на эту тему показывает, что желания родителей не всегда совпадают с путями их детей. Согласно полученным данным, всё большее число выпускников средних школ выбирают профессиональное образование. Большинство родителей считают важным, чтобы ребёнок мог реализовать свой собственный потенциал при выборе профессии. Уже за этим стремлением следуют классические аспекты безопасности, такие как доход, гарантия занятости и совместимость с семьёй.

При этом самую важную роль в получении хорошего образования и успешном начале карьеры родители отводят самому ребенку с его мотивацией и заинтересованностью (98%). Также 97% считают важной при получении образования роль родителей. Лишь на третьем месте находится школа (87%).

«Мы уже много-много лет знаем, что успех образования во многом зависит от родительского дома», — подчёркивает Джулия Андре из Фонда Кёрбера. Недавно это ещё раз показал так называемый «Мониторинг возможностей». С помощью опроса фонд теперь хочет попытаться «заглянуть в головы и сердца родителей», отмечает Андре. Несмотря на всю критику, родители настроены на удивление оптимистично: по данным опроса, 88% из них оценивают профессиональное будущее своих детей положительно, заключает немецкий журнал Der Spiegel.

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