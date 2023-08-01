Рупор кремлевской пропаганды: Нигер отказался продавать уран Франции

Нигер отказался продавать уран Франции

Нигер полностью прекратил (https://globaleuronews.com/2023/07/31/goodbye-paris-niger-halts-uranium-and-gold-exports-to-france/) экспорт урана и золота во Францию.Соответствующее заявление было сделано руководством Военного совета, который взял на себя управление в стране.

Нигер является четвертым производителем урана в мире и источником №1 урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. На его долю приходилось почти 25% всего импорта урана в Европейский союз в 2021 году, что помогало вырабатывать электроэнергию для миллионов домашних хозяйств по всему ЕС.

PS. Осталось выгнать из страны французские и американские войска, пригласить Пригожина и передать ЧВК "Вагнер" французские и американские базы. После этого подать заявку в ШОС и БРИКС. Деколонизация Нигера должна быть заверена до конца.

PS2. Нигеру уже грозят иностранной интервенцией, чтобы вернуть уран в французские лапы. Правительству военных выдвинут ультиматум – в течение 15 дней восстановить старого президента, иначе будут последствия, вплоть до интервенции со стороны ряда зависимых от Франции государств.

Поэтому военным рано расслабляться. Надо укрепить захваченную власть, устранить угрозу интервенции и парализовать иностранные центры влияния на территории Нигера.

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