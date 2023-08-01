 

Парки Новой Москвы приглашают на летний отдых

01.08.2023, 3:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Москвы уделяют большое внимание благоустройству и развитию зеленых зон. Так, парки Троицкого и Новомосковского административных округов стали полноценными точками притяжения для жителей и гостей российской столицы. Сегодня в там можно не только отдохнуть с детьми или заняться спортом, но и узнать любопытные факты об истории древнего города. Кроме того, в парках проводятся масштабные фестивали.

К примеру, один из самых больших парков ТиНАО — “Сосны” – еще каких-то десять лет назад представлял из себя непроходимую чащобу. Однако власти провели благоустройство в зеленой зоне: разбили на тематические зоны и проложили удобные маршруты. Сегодня для москвичей доступны, велодорожки, детские площадки, теннисные корты, футбольное и волейбольное поля, скейтпарк и площадка для экстремального катания.

В усадьба Остафьево любил гостить именитые русские писатели, историки, композиторы и другие деятели культуры. Это место впитало и сохранило до наших дней дух прошлых эпох. Исторический облик парка идеально сочетается с зеленой зоной. Особого внимания заслуживают главный дворец усадьбы, возведенный в стиле классицизма, а также музей “Русский Парнас”.

Уникальной архитектурой также может похвастаться господский дом усадьбы Валуево. Москвичи приходят к классическому зданию с мраморными колоннами, парадным ансамблем и необычными барочными флигелями для фотосессий. В советские годы на этом месте снимали исторические фильмы, поэтому атмосфера располагает. В парке действует санаторий, а для прогулок оборудованы зоны вокруг трех прудов.

Экотропы в ходе благоустройства проложили и в парке “Филатов луг”. Пока родители наслаждаются зелеными пейзажами на скамейках, дети могут найти занятия на шести площадках для разных возрастов. Доступны также спортивные зоны, в том числе, широкий беговой трек.

Отдохнуть этим летом можно и в других благоустроенных точках притяжения Новой Москвы: в парке “Ручеек” или “Заречье” на берегу Десны. А всех любителей активного образа жизни ждет крупнейший спортивный парк ТиНАО “Десеновское” (“Ватутинки”).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / “Суд назначил наказание”: рэпер Оксимирон* снова поплатился за нарушение закона

01.08 / Виктор Логинов из “Счастливы вместе” раскрыл свой главный страх

01.08 / Собянин: Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро откроется осенью

01.08 / Муцениеце показала поклонникам Пизу

01.08 / Собянин заявил об очередном повреждении фасада в башне Сити в результате атаки беспилотника

01.08 / Море слез – звезда сериала “Эйфория” скончалась в 25 лет

01.08 / Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

01.08 / «Самая серьёзная ситуация» — правительство Швеции оценило возможные последствия от сожжений Корана

01.08 / Избавиться от всего советского — серп и молот с киевской «Родины-матери» заменят на трезубец

01.08 / Ну и козел! Рогатый попал на видео в неожиданном месте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика