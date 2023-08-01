Cicero – «пугало правящей коалиции» — ошибки Хабека в энергетической политике могут привести к исходу немецкой промышленности

Роберт Хабек заявлял, что у Германии нет проблем с электроэнергией и поэтому нет смысла продлевать срок службы АЭС. Теперь же немецкий министр экономики требует введения специальных цен на энергию для промышленных предприятий, чтобы удержать производство в стране. По мнению Сicero, политик превратился в «пугало правящей коалиции», не имеет работающих решений и лишь призывает немцев держаться до «зелёного перехода» в будущем.



AP

Роберт Хабек, «министр экономики (всё ещё) четвёртой по величине экономике мира», рассказал в интервью о своих планах по перестройке немецкой промышленности. Экономический комментатор журнала Cicero, посмотрев интервью министра, спрашивает, как долго такие заявления будут сходить министру с рук?

По мнению колумниста журнала, Хабек не справляется с возложенными на него обязанностями и «превратился из любимца в пугало правящей коалиции». Проблемы, только увеличиваются, так как политик «придерживается своей сказки о счастливом зелёном будущем Германии как промышленного центра». Страна имеет дело с «министром-самозванцем», который не знает, что ему делать, и пытается красивыми речами убедить себя и публику в нормальности ситуации.

Министр от партии, которая «живёт страхами перед радиацией, генной инженерией и жарой», заявляет, что «страх потери процветания» не имеет оснований, и тут же сам признаёт «ситуация мрачнее, чем он представлял себе в начале своего пребывания в должности». Виной всему высокие цены на электроэнергию — «последствие выпадающих поставок российского газа», но никак не «собственная роковая ошибка в отказе от атомной энергетики, несмотря на конфликт на Украине и энергетический кризис», иронизирует колумнист.

В качестве выхода из ситуации Хабек предлагает то, что «промышленность хочет для себя в это сложное время» — субсидируемые за счёт государства цены на электричество для производств. Если не пойти на этот шаг, уверен зелёный политик, то промышленность может покинуть страну в поисках более привлекательных условий. То, что это возможно только за счёт роста государственного долга министра не пугает, так как «вопрос стоит таким образом: не взять денег в долг или лишиться промышленности?».

Всё выступление Хабека по поводу специальных цен на электричество для предприятий, экономический комментатор Cicero «сильным спектаклем». Все эти заявления о необходимости жертв говорит человек, «у которого не хватило мужества выступить против антиядерного лобби внутри своей партии», и который отключил от сети «отлично функционирующие немецкие атомные электростанции». Теперь же в прайм-тайм на немецком телеканале министр объясняет, что «немецкая промышленность находится на грани исхода» из-за высоких цен на энергию. Тот же самый министр, который заявлял, что «у Германии нет проблемы с электричеством, есть проблемы с газом» и поэтому нет смысла держаться за три оставшихся АЭС, возмущается колумнист немецкого журнала.

Не более убедительным кажутся и успехи министра в переходе промышленности на зелёные технологии. «На немногочисленные, нерешительно высказанные возражения интервьюера Хабек реагирует не аргументами, а с детской наивной верой в увиденное», — пишет колумнист в Cicero. «За моей спиной будет производиться водород… а в нескольких километрах отсюда Thyssenkrupp инвестирует миллиарды в зелёную сталь», — считает в интервью министр.

На все возражения, о том что переход на зелёные технологии займёт многие годы, министр указывает — «работы уже идут» и «экскаваторы ездят». Однако, по мнению колумниста Cicero, всё это лишь «призыв к выдержке немцев», которые должны поверить в то, что «необходимо дать несколько налоговых миллиардов нужным компаниям, и сразу потечёт водород и будет вариться зелёная сталь». Реального понимания ситуации министр не показывает.

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