 

Приговор Кара-Мурзе*

01.08.2023, 3:25, Разное
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Анна Ставицкая, Владимир Кара-Мурза, Мария Эйсмонт. Фото: Евгений Куракин

Приговор Кара-Мурзе* — 25 лет колонии строгого режима — вступил в силу без изменений.
Так постановил Второй кассационный суд Москвы (на табличке перед залом значится фамилия судьи — Рогов) вслед за Мосгорсудом.После 3,5 часов ожидания всех собравшихся — не больше пятидесяти человек, среди которых духовный отец Владимира Алексей Уминский, а также не видевшая сына с приговора в марте мама Кара-Мурзы Елена, — запустили в зал.Впервые с момента ареста Кара-Мурзы в апреле прошлого года пресса, друзья, общественность и духовный отец смогли увидеть осужденного политика — а он увидел их. Это были десять минут горячего молчания с жестами любви под вспышки камер.Поговорить Кара-Мурза смог только с адвокатами — Марией Эйсмонт и Анной Ставицкой (заменила эмигрировавшего из-за угроз Вадима Прохорова).Подробнее тут . *Включен в реестр иноагентов.

Источник: Новая газета


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