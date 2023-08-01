Приговор Кара-Мурзе*



Анна Ставицкая, Владимир Кара-Мурза, Мария Эйсмонт. Фото: Евгений Куракин

Приговор Кара-Мурзе* — 25 лет колонии строгого режима — вступил в силу без изменений.

Так постановил Второй кассационный суд Москвы (на табличке перед залом значится фамилия судьи — Рогов) вслед за Мосгорсудом.После 3,5 часов ожидания всех собравшихся — не больше пятидесяти человек, среди которых духовный отец Владимира Алексей Уминский, а также не видевшая сына с приговора в марте мама Кара-Мурзы Елена, — запустили в зал.Впервые с момента ареста Кара-Мурзы в апреле прошлого года пресса, друзья, общественность и духовный отец смогли увидеть осужденного политика — а он увидел их. Это были десять минут горячего молчания с жестами любви под вспышки камер.Поговорить Кара-Мурза смог только с адвокатами — Марией Эйсмонт и Анной Ставицкой (заменила эмигрировавшего из-за угроз Вадима Прохорова).Подробнее тут . *Включен в реестр иноагентов.

—