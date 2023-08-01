Рупор кремлевской пропаганды: В Керченском проливе устанавливают сетевые заграждения

В Керченском проливе установили боновые ограждения и сети для борьбы с морскими беспилотниками.

Мера разумная и необходимая. Правда запоздала примерно на год, так как об угрозе атаки с моря на Крымский мост было известно еще с лета 2022-го года. Если бы сети поставили вовремя, возможно и теракт с атакой морских дронов не произошел бы. При правильной организации охраны объекта от атак с моря (как у нас в Севастополе), вероятность успеха таких дронов минимальна в силу их ограничений по ТТХ.

—