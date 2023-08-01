 

Собянин сообщил о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро

01.08.2023, 2:20, Новости дня
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Завершается основное строительство станций Солнцевской линии метро “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

“Осталось закончить отделку, смонтировать и наладить оборудование. В ближайшие месяцы эти станции будут запущены”, – уточнил градоначальник.

Станция “Пыхтино” готова на 90%. Ежедневно ею будут пользоваться 11 тысяч человек, а к 2030 году пассажиропоток увеличится в два раза.

По его словам, новый участок улучшит транспортное обслуживание живущих в этих районах 350 тысяч человек и миллионов пассажиров аэропорта Внуково. Путь от воздушной гавани до станции “Мичуринский проспект” составит 23 минуты, после этого можно пересесть на Большую кольцевую линию, рассказал мэр.

Дорога от Внуково до “Москвы-Сити” займет 40 минут. Собянин отметил, что протяженность участка составляет 30 километров.

В конце июня мэр Москвы утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от “Коммунарки” до “Кедровой”. Рядом с проектируемым участком живут и работают около 680 тысяч человек. Они будут экономить на поездках в среднем 25–30 минут.


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