 

Смартфон Samsung Galaxy S24+ со Snapdragon 8 Gen 3 впервые появился на Geekbench

01.08.2023, 2:11, Разное
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Линейка флагманских смартфонов Galaxy S24 будет показана в следующем году, однако некоторые характеристики уже рассекречены.

В частности, инсайдеры поделились результатами тестирования производительности версии смартфона Galaxy S24 Plus. В частности, девайс сможет похвастаться улучшенным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Благодаря такой особенности аппарат в многопоточном режиме набрал 6661 балл.

В данной конфигурации смартфон получит исключительно 8 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, обеспечит высокую производительность встроенный видеочип Adreno 750. Производитель пока не раскрывает остальные характеристики и особенности смартфона до официальной премьеры.


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