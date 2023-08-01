Смартфон Samsung Galaxy S24+ со Snapdragon 8 Gen 3 впервые появился на Geekbench

Линейка флагманских смартфонов Galaxy S24 будет показана в следующем году, однако некоторые характеристики уже рассекречены.

В частности, инсайдеры поделились результатами тестирования производительности версии смартфона Galaxy S24 Plus. В частности, девайс сможет похвастаться улучшенным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Благодаря такой особенности аппарат в многопоточном режиме набрал 6661 балл.

В данной конфигурации смартфон получит исключительно 8 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, обеспечит высокую производительность встроенный видеочип Adreno 750. Производитель пока не раскрывает остальные характеристики и особенности смартфона до официальной премьеры.