В Терлецком лесопарке в Москве заметили краснокнижного жука
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Краснокнижную мраморную бронзовку зафиксировали специалисты экоцентра Конный двор на территории Терлецкого лесопарка в Москве. Насекомые не наносят вред природе, так как питаются естественно. Взрослые особи в качестве пищи предпочитают древесный сок, но могут найти себе питание и на крупных цветках растений.
На вид очень эффектны: мраморных бронзовок даже можно спутать с летающим гигантом майским жуком.
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