В Терлецком лесопарке в Москве заметили краснокнижного жука

Краснокнижную мраморную бронзовку зафиксировали специалисты экоцентра Конный двор на территории Терлецкого лесопарка в Москве. Насекомые не наносят вред природе, так как питаются естественно. Взрослые особи в качестве пищи предпочитают древесный сок, но могут найти себе питание и на крупных цветках растений.

На вид очень эффектны: мраморных бронзовок даже можно спутать с летающим гигантом майским жуком.