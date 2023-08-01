 

В Терлецком лесопарке в Москве заметили краснокнижного жука

01.08.2023, 1:00, Новости дня
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Краснокнижную мраморную бронзовку зафиксировали специалисты экоцентра Конный двор на территории Терлецкого лесопарка в Москве. Насекомые не наносят вред природе, так как питаются естественно. Взрослые особи в качестве пищи предпочитают древесный сок, но могут найти себе питание и на крупных цветках растений.

На вид очень эффектны: мраморных бронзовок даже можно спутать с летающим гигантом майским жуком.


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