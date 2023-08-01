Представлено второе поколение ноутбука JioBook

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01.08.2023, 0:50, Разное
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Индийский бренд Reliance Jio официально презентовал новый недорогой ноутбук под названием JioBook.

Показ первого поколения портативного ноутбука состоялся осенью прошлого года. В новой конфигурации существенно улучшили производительность, однако цена стала еще меньше. За новый ноутбук JioBook придется заплатить около 200 долларов. Аппарат имеет 11,6-дюймовый компактный экран с высоким разрешением.

За производительность нового ноутбука отвечает встроенный процессор Mediatek MT8788 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Также устройство получило 64 гигабайта флеш-памяти. Модель функционирует исключительно на операционной системе Android. Приобрести новинку станет возможным с 5 августа.


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