Представлен смартфон Realme 11 4G с 8 Гб ОЗУ и процессором Helio G99

Китайский бренд Realme официально выпустил новый смартфон под названием Realme 11.

В свою очередь, аппарат относится к среднему сегменту и будет продаваться под именем Realme 11 4G. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления кадров 90 Гц. Экран получил защитное стекло Gorilla Glass 5, предотвращающее от царапин и сколов. На боковой панели установлен сканер отпечатков пальцев.

За производительность смартфона выступает мощный чипсет с 8 гигабайтами оперативной памяти и с 128-256 гигабайтами постоянной памяти. С тыльной стороны смартфона размещена основная камера с главным датчиком 108 мегапикселей. Селфи-камера представлена одинарным датчиком 16 мегапикселей. Емкость аккумулятора 5000 мАч с поддержкой зарядки на 67 Вт.