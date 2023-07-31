Уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых проблем: как снизить риск без лекарств

Люди с высоким уровнем холестерина подвергаются повышенному риску серьезных неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Со временем это может накапливаться в кровеносных сосудах, сужая их и вызывая закупорку. Известно, например, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров повышает уровень холестерина.

Изменение определенных привычек может помочь снизить уровень холестерина без необходимости приема лекарств, хотя некоторым людям может потребоваться их комбинация. Физические упражнения доказано, что улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, помогая снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин), улучшить липидный профиль, контролировать артериальное давление и предотвратить атеросклероз (уплотнение и сужение артерий). Врач-кардиолог Олег Варфоломеев советует: «Это также помогает поддерживать вес тела и повышает чувствительность к инсулину. Не нужно потеть в тренажерном зале, «неупражнения» столь же эффективны, поэтому старайтесь меньше сидеть, больше стоять и ходить», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Еще одним фактором, влияющим на уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний, является сон. Продолжительность и качество сна обратно пропорциональны артериальному давлению, что делает его одним из сильнейших факторов риска сердечно-сосудистых проблем. Для улучшения сна, врач рекомендует сосредоточиться на улучшении гигиены сна, а также перекусить банановым или ореховым маслом на тосте перед сном, чтобы стимулировать выработку мелатонина, или попробовать добавку магния.

Стресс также играет негативную роль в состоянии сердечно-сосудистой системы. Было обнаружено, что стресс способствует воспалительным маркерам, связанным с сердечными заболеваниями. Однако методы управления стрессом, такие как медитация, могут снизить риск сердечных проблем.