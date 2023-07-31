 

Как обезопасить себя в период “голубой” Луны

31.07.2023, 23:37, Новости дня
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Даже простое полнолуние оказывает на жизнь многих людей сильное влияние. Именно поэтому некоторые боятся приближающегося астрологического события – суперлуния. “Голубая” луна выйдет на небо уже завтра.

По словам Марианны Абравитовой, суперлуние, или так называемая голубая Луна, — природное явление, которые в первую очередь воздействует на людей с психическими заболеваниями и отклонениями. В этот период могут активизироваться маньяки и шизофреники.

“Дело в том, что в психологии маньяк и жертва — это два зависимых понятия. Маньяк всегда увидит в толпе свою жертву”, – говорит эзотерик.

По словам Абравитовой, в суперлуние лучше оставаться дома, воздержаться от прогулок и посещения сомнительных мест.


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