 

3 совета от ясновидящей: как преодолеть препятствия

31.07.2023, 23:37, Новости дня
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Экстрасенс Инна Мишина разложила карты Таро, чтобы определить тенденции недели с 31 июля по 6 августа. Гадание показало ей, какие препятствия могут возникнуть у людей в этот период. Ясновидящая дала советы, которые помогут преодолеть преграды. Об этом пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

1. Если в отношениях со второй половинкой возник диссонанс, лучше обсудить все, а не игнорировать проблему. Иное решение чревато конфликтами.

2. С деньгами следует быть внимательнее, не разбрасываться ими на все четыре стороны. Рискованные финансовые сделки несут опасность.

3. Не исключено, что будет подводить здоровье. При появлении недомогания нужно проявить заботу о себе и прислушаться к рекомендациям врачей.


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