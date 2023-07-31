Представлен новый игровой ноутбук Colorful Hidden Star P16

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31.07.2023, 23:28, Разное
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Рассекречены характеристики нового игрового ноутбука под названием Colorful Hidden Star P16.

Данная модель уже продается на китайском рынке по цене около 885 долларов. Выпущенный портативный компьютер получил 10-ядерный процессор 13620H со встроенной видеокартой. Также в новинке предусмотрели активную систему охлаждения с двумя вентиляторами и 6 тепловыми трубками. Аппарат обладает 16-дюймовым дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления кадров 165 Гц.

Также обеспечит высокое быстродействие 16 гигабайт оперативной памяти. Размер твердотельного диска 512 гигабайт. Еще одним достоинством выпущенного ноутбука является подсветка клавиатуры.


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