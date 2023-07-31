Представлен новый игровой ноутбук Colorful Hidden Star P16

Рассекречены характеристики нового игрового ноутбука под названием Colorful Hidden Star P16.

Данная модель уже продается на китайском рынке по цене около 885 долларов. Выпущенный портативный компьютер получил 10-ядерный процессор 13620H со встроенной видеокартой. Также в новинке предусмотрели активную систему охлаждения с двумя вентиляторами и 6 тепловыми трубками. Аппарат обладает 16-дюймовым дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления кадров 165 Гц.

Также обеспечит высокое быстродействие 16 гигабайт оперативной памяти. Размер твердотельного диска 512 гигабайт. Еще одним достоинством выпущенного ноутбука является подсветка клавиатуры.