 

Стоимость iPhone 14 снизилась в РФ на 10 тысяч рублей

31.07.2023, 23:28, Разное
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Популярный смартфон iPhone 14 снова подешевел на российском рынке.

В свою очередь, начальная модификация флагмана со 128 гигабайтами встроенной памяти теперь продается за 75 тысяч рублей. Изначально при выходе на рынок приобрести аппарат можно было за 85 тысяч рублей. Предполагается, что удешевление iPhone 14 связано со скорым выходом новой модели флагманского смартфона iPhone 15. Напомним, девайс получил 6,1-дюймовый экран, мощный процессор Apple A15 Bionic с 6 гигабайтами оперативной памяти.

Также новинка оснащена сдвоенной камерой с датчиками 12 мегапикселей. Аппарат имеет сканер распознавания лица, качественную защиту от попадания влаги и пыли. Предполагается, что цена на смартфон продолжит снижаться.


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