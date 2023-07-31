“Вдовий мыс”, который портит жизнь и образ: как его заставить правильно работать в прическе

У многих женщин есть так называемый вдовий мыс. Трудно не заметить эту четкую форму буквы «V», которая находится в центре линии роста волос. Несмотря на то, что вдовий мыс иногда ассоциируются со злодейскими персонажами, он совершенно безобиден и на самом деле представляет собой просто другой тип линии роста волос. Несмотря на популярные мифы, которые вы, возможно, слышали о вдовьих мысах или о том, почему они образуются, независимо от того, есть ли он у вас, причина его появления банально сводится к особенностям генетики. Однако то, что вдовий мыс абсолютно безвреден, это не означает, что он будет всем нравится.

Многие женщины стесняются такой особенности или им попросту трудно укладывать волосы в этой зоне. Хорошей новостью является то, что укладка совсем не должна быть сложной, и во многих случаях может быть так же легко создать симпатичные и легкие прически. От простых небрежных пучков до ровного пробора – у обладательниц вдовьего мыса есть множество очаровательных вариантов, которые могут позволить им либо выделить свою особенность, либо замаскировать ее.

Пучок

Простой пучок, уложенный высоко или низко, подойдет всем, в том числе тем, у кого есть вдовий мыс. Это простая прическа, которая не требует больших усилий. Ее легко персонализировать. Например, вы можете убрать все волосы в пучок или оставить несколько обрамляющих лицо прядей, добавить аксессуар или два (заколка или повязка на голову). Пучок, стянутый назад, отлично подходит для демонстрации вдовьего мыса, а добавление аксессуаров, наоборот, скроет его.

Пробор набок

Если вам не нравится идея разделить волосы посередине, не стоит переживать. Ниспадающие набок волосы тоже могут выглядеть великолепно, особенно если вы можете добавить немного объема корням для дополнительного эффекта. С боковым пробором вдовий мыс может быть не так заметен. В этом случае вы получаете дополнительный бонус: боковые проборы возвращаются в моду, так что не нужно беспокоиться о том, что он будет выглядеть устаревшим.

Центральный пробор

Прямые волосы с центральным пробором сегодня как никогда актуальны и могут действительно завершить образ. Но вам не стоит ограничиваться данным вариантом, если вы чувствуете, что боковой или смещенный от центра пробор будет выглядеть лучше.

Ретро-кудри

Кудри — это всегда мило, и если ваши волосы от средней до короткой длины, несколько тугих завитков, обрамляющих лицо, могут создать атмосферу ретро. Кроме того, вдовий мыс будет выглядеть очаровательно. Если вы не часто завиваете волосы, это может быть отличным способом выйти из зоны комфорта и найти новый образ, который вам подходит.

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Волны и смещенный пробор

Если вы хотите что-то среднее между прямыми волосами и тугими кудрями, легкие волны могут стать хорошим выходом, подходящим для самых разных ситуаций, будь то светское мероприятие или вы просто направляетесь в продуктовый магазин. Смещенный от центра пробор может хорошо завершить стиль, но, как и в случае с любой другой прической, играя со смещением пробора, вы можете найти образ, который подойдет вам и вашей форме лица.

Высокий хвост

Высокий хвост — вариант, не требующий особого ухода. Это не только непринужденный стиль, который помогает убрать волосы очень быстро, но и может подчеркнуть ваш “вдовий мыс”, что получается в результате очень мило. Это отличный вариант для самых разных ситуаций, когда вы проводите время дома, в спортзале или идете на ужин. Кроме того, если вы хотите выйти за рамки обычного, добавление объема вашему хвосту может вывести его на новый уровень, как и добавление аксессуаров, таких как зажимы-бабочки или заколки.

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Длинная косая челка

Длинная челка, зачесанная набок, может отлично смотреться на всех, независимо от формы лица или типа линии роста волос. Она элегантна и одновременно универсальна и может сделать ваш вдовий мыс совершенно привлекательно. Длинная челка также хороша для тех, кто хочет попробовать челку, но все еще хочет иметь возможность легко убрать ее при необходимости. Она также может прекрасно сочетаться с различными стрижками и стилями, независимо от того, любите ли вы длинные волосы или предпочитаете, чтобы они были разной длины.

Рваная челка

Если вы хотите использовать игривый и ироничный подход к своему вдовьему мысу, вы всегда можете попробовать челку рваной формы. Несмотря на то, что она может умело скрывать ваш вдовий мыс, все равно немного будет его подчеркивать. В этом образе определенно есть элементы панка, и это может стать забавным колдовским стилем, который стоит попробовать осенью.

Взъерошенные волосы

Один из самых простых и непринужденных образов, которые вы можете попробовать с вдовьим мысом, — это взъерошенные волосы. Помимо того, что это модно и напоминает стиль из 2000-х, такую прическу просто сделать, и она может отлично смотреться практически на любой длине волос.

Вот лишь некоторые варианты причесок, которые могут заставить правильно работать “вдовий мыс” и добавить вам больше красоты.