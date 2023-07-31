 

Xiaomi представила доступный 3D-принтер Mijia за 25 тысяч рублей

31.07.2023, 22:30, Разное
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Компания Xiaomi анонсировала новый домашний 3D-принтер Mijia, предназначенный для тех, кто только начинает знакомиться с технологией 3D-печати. Новинка доступна по цене 2 тысячи юаней, что составляет около 25,3 тысяч рублей. Как пишет портал ITHome, Mijia 3D Printer обладает компактными размерами 265 х 265 х 417 мм и весит всего 8,5 кг.

Принтер оснащен интеллектуальной системой настройки параметров с использованием искусственного интеллекта, что делает его простым и удобным в использовании. Пользователи смогут легко менять картриджи с печатным материалом, один из которых входит в комплект поставки. Также устройство оснащено высокопроизводительным кастомным мотором и однолинейной направляющей по оси Z, что повышает точность печати.

Mijia 3D Printer поддерживает загрузку различных моделей для печати, а также имеет свою собственную библиотеку моделей. Уже сейчас устройство можно предзаказать на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin за 1,7 тысячи юаней, что примерно равняется 21,5 тысячам рублей. Впоследствии его стоимость увеличится до 2 тысяч юаней.

Новый 3D-принтер Mijia станет доступным помощником для всех, кто интересуется миром 3D-технологий и желает создавать свои уникальные печатные модели.


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