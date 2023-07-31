Онкологи из ACS предупреждают о ночной потливости, свидетельствующей о раке костей и печени

Специалисты, представляющие Американское онкологическое общество ACS, проинформировали о том, что возникающая по ночам потливость может оказаться симптомом злокачественных заболеваний. В частности, она указывает на рак костей и печени.

«Ночная потливость может быть признаком некоторых видов рака, включая лейкемию, лимфому, рак костей, рак печени, мезотелиому и карциноидные опухоли», — рассказали представители онкологического общества.

Чувство необычного жара, влажная кожа, пропитанные потом простыни и одежда для сна, озноб, а также крайне обильное потоотделение — вот основные признаки сопровождающие «злокачественную» ночную потливость.

Однако онкологи подчеркнули, что потоотделение по ночам не всегда связано с раком. Подобные изменения с организмом могут происходить в связи с гормональными процессами, стрессом, приемом лекарств или гипогликемией (пониженным уровнем сахара в крови). Отличительной чертой «раковой» ночной потливости является стойкий характер: человек начинает регулярно или периодически замечать, что потеет ночью в течение продолжительного времени. Кроме того, могут проявиться другие неблагополучные симптомы, такие как повышенная усталость, слабость и непроизвольная потеря веса. Если вы обнаружите эти признаки, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.