Как питаться при непереносимости и чувствительности к глютену

Многие люди страдают от непереносимости глютена или чувствительности к этому белку, и для них единственным препаратом является полное избегание глютена на протяжении всей жизни. Однако, несмотря на это решение, глютен скрывается во многих продуктах, и часто о нем можно не подозревать на первый взгляд.

Целиакия, или непереносимость глютена, отличается от чувствительности к глютену, и около одного процента населения страдает этим аутоиммунным заболеванием. При целиакии организм реагирует на употребление глютена, производя антитела, которые направлены на кишечник. Это может привести к различным неприятным последствиям, таким как боли в животе, метеоризм, диарея, а также дефицит железа и рвота.

Мороженое, казалось бы, безобидное удовольствие, но даже здесь может крыться глютен. Если вы страдаете от непереносимости глютена, лучше выбирать пакетированное мороженое с четким списком ингредиентов, чтобы быть уверенным в его безглютеновой природе. Обратите внимание, что белок глютена часто используется в производстве мороженого из-за своих стабилизирующих свойств.

Вафли также могут быть внезапным источником глютена, поэтому имейте в виду, что не все вафли будут подходить вам.

Если вы любите молочные продукты, будьте осторожны при выборе сыра. Обычно большинство видов сыра безопасны для тех, кто не переносит глютен, но стоит обратить внимание на сыры с добавками, такими как травы или фрукты, а также на плавленый и легкий сыр. Они могут содержать глютен. Также стоит быть внимательными к тертому сыру, так как разделительный агент, содержащий глютен, часто используется в его производстве. Что касается йогуртов и творожных продуктов, то натуральные варианты обычно безопасны для потребления без глютена.

Картофель, конечно, не содержит глютена, но когда дело касается продуктов из картофеля промышленного производства, таких как картофельные оладьи, крокеты или картофельный гратен, следует проявлять осторожность. В таких продуктах пшеничная мука может использоваться в качестве разделительного агента или связующего вещества.