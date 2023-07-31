Умные часы Apple Watch SE 3 не выйдут в 2023 году

Американский бренд Apple отказался от идеи выпустить недорогие умные часы Watch SE 3 в текущем году.

В свою очередь, такое решение связано с тем, что актуальная версия гаджета представлена менее 2 лет назад, тем самым поддерживая стабильный цикл. Такие образом, увидеть очередное обновление для Watch SE 3 станет возможным в 2024 году. Однако производитель не откажется от показа более производительных модификаций умных часов 9 серии в ходе мероприятия, запланированного на сентябрь.

Напомним, официальный дебют новинок iPhone 15 и Apple Watch ожидается в начале осени. Также в компании готовятся презентовать и ряд других продвинутых гаджетов собственного производства.