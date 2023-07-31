Известны характеристики нового смартфона Xiaomi

Официальная премьера смартфона Xiaomi 13T Pro до сих пор не состоялась, однако некоторые особенности гаджета уже известны.

В частности, в тайландском регуляторе уже опубликованы характеристики флагманского аппарата. Напомним, официальная презентация Xiaomi 13T Pro состоится в следующем месяце. Для смартфона предусмотрели мощный процессор MediaTek Dimensity 9200+, однако размер оперативной и встроенной памяти не указали.

Новая модель обладает качественным экраном с частотой обновления кадров 144 Гц. Встроенный аккумулятор получил емкость 5000 мАч с быстрой зарядкой на 120 Гц. Подробности о модулях камер пока остаются засекреченными.