 

Мнение: Путин и аресты

31.07.2023, 21:50, Разное
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После окончания саммита Россия – Африка Владимир Путин, оказывается, ответил на вопросы представителей СМИ.

Прочитал стенограмму. Послушал ответ президента России на вопросы Андрея Колесникова из «Коммерсанта», который не попал в официальную стенограмму, обнародованную на сайте Кремля. Очень удивился.

Оказывается, президент не знает об арестованных. Не знает, «что они сделали, что с ними сделали…»…. Но что удивительно,  Путин точно знает, что на Украине «за это расстреливают».

Выходит, что президента не информируют об арестах? Скрывают от него? Берегут его здоровье? Чтобы меньше знал и крепче спал? Но при этом Владимиру Путину докладывают, что делают на Украине с теми, кто что-то «не так сказал»?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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