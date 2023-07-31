Маникюр-аура полностью обновится осенью и станет хитом сезона: особенности темного нейл-арта

Этим летом, как известно, в большой моде маникюр с аурой нежных или сочных светлых оттенков. Отлично в летние образы вписывались ногти сияющих фиолетовых, розовых, неоновых цветов. Ближе к осени же стилисты советуют обратить внимание на маникюр с аурой более темных оттенков. Именно этот вариант в сентябре-ноябре будет настоящим хитом.

Черный контур

Темный маникюр-аура, по мнению стилистов, осенью этого года может иметь абсолютно любой дизайн. Но наиболее модным вариантом станет все же такое оформление ногтей, в котором темные края плавно переходят к очень светлому цветному центру.

Сам оттенок маникюра с таким дизайном может быть при этом абсолютно любым — фиолетовым, зеленым, белым, синим. По мнению стилистов, темный осенний маникюр с аурой в особенности хорошо будет вписываться в образ, дополненный золотыми и серебряными украшениями. Но можно оформлять ногти в этом стиле и в том случае, если ювелирные изделия в образе не используются.

Особенности создания дизайна

Обычно темный маникюр с черными краями и светлой серединой создается с применением черного лака и лаков нескольких оттенков одного цвета. Но можно использовать при окрашивании ногтей в стиле аура и сразу несколько разных цветов. Главное, чтобы конечный результат смотрелся гармонично и привлекательно.

Простые рисунки в качестве дополнения

Дополнить маникюр с аурой можно всевозможными простыми рисунками-символами. Такой прием осенью 2023 г. будет в большой моде. Нанести на ногти, к примеру, можно знаки зодиака, символы планет, мечи, молнии, змей и т. д.

При наличии символов ногти с аурой будут смотреться еще более таинственными, загадочными и мистическими. Ниже предлагаем вашему вниманию несколько наиболее привлекательных вариантом осеннего маникюра с аурой.

Все оттенки золота

Золотой маникюр с туманно-белым краем будет смотреться очень стильно и по-осеннему. Стилисты считают, что такое оформление отлично подойдет для любой формы ногтей. Но лучше всего золотистый маникюр с белой каймой будет смотреться на миндалевидных ногтях. Дополнительные рисунки в таком дизайне могут быть достаточно броскими.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Разноцветный каприз

Маникюр с черным краем и центрами разных цветов будет выглядеть этой осенью просто восхитительно. Такие ногти максимально реалистично имитируют изображение ауры, а следовательно, смотрятся очень стильно.

Маникюр-вамп

Превосходно осенью 2023 г. будет смотреться и вампирский маникюр с черной каймой и центром в оттенках красного. Такое оформление будет хорошо сочетаться практически с любым осенним образом.

Полночное небо

Темно-фиолетовый с черным маникюр-аура будет смотреться осенью очень драматично. По мнению стилистов, в особенности хорошо этот вариант оформления подойдет для очень длинных ногтей.

Серебро: таинственная красота

Дизайн ногтей в стиле ауры может быть, таким образом, любым. Но самым красивым вариантом осени 2023 г., безусловно, можно назвать маникюр с серебристым оформлением.

При создании такого дизайна кайма делается серебряной, а сами ногти окрашиваются в оттенки синего. Подобное оформление смотрится очень таинственно и поистине шикарно.