Российские компании будут облагать “удаленщиков” налогом в 13–15%

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, которые предусматривают установление единой ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% и 15% для сотрудников, работающих на российские компании из-за рубежа, даже если они утратили налоговое резидентство.

На данный момент компании, зарегистрированные в России, вынуждены самостоятельно определять ставку налога для своих “удаленщиков”, исходя из каждой конкретной ситуации. Однако новые поправки были разработаны с целью установить единые ставки налога в размере 13–15% для удаленных сотрудников независимо от их налогового резидентства. Это обусловлено тем, что при удаленной форме работы компаний сложно определить, является ли сотрудник российским налоговым резидентом или нет.

Вместе с этим, в составе пакета поправок (их около 150) предусмотрено внедрение нового механизма единого налогового счета, расширение практики досудебного обжалования решений налоговых органов, а также устранение налоговых последствий при передаче имущества в личные фонды и обратно. В частности, ставка налога на прибыль для компаний будет снижена с 20% до 15%.

Предложенные поправки были представлены в Государственной думе 24 апреля. Изначально предполагалось, что для сотрудников, утративших налоговое резидентство (при отсутствии в стране более 183 дней в течение 12 месяцев), ставка НДФЛ составит 30%. Эти поправки затрагивают тех, кто работает по договору ГПХ. Однако на следующий день проект был отозван для внесения технических уточнений.

В настоящее время выплаты от российских компаний нерезидентам за выполнение дистанционной работы в других странах не облагаются НДФЛ и считаются доходами из источников вне России. В случае, если удаленный работник по-прежнему является налоговым резидентом, он должен самостоятельно декларировать свои доходы по форме 3-НДФЛ.