 

Рост ВВП Еврозоны замедлился до 0,3% за второй квартал, по сравнению с предыдущим периодом, сообщает Евростат

31.07.2023, 21:10, Разное
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Во втором квартале только Испания и Франция среди крупнейших экономик Еврозоны отметили рост ВВП — на 0,4% и 0,5% соответственно. В то же время ВВП Германии остался стабильным, не изменившись с мартовского уровня. А экономика Италии сократилась на 0,3% по сравнению с первым кварталом года. Аналитики предполагали, что рост ВВП будет минимальным. Самый значительный квартальный рост был зафиксирован в Ирландии — 3,3%.

Сегодня, 31 июля, опубликованы данные по инфляции, согласно Евростату. В еврозоне инфляция снизилась до 5,3% за июль, в то время как в июне этот показатель составлял 5,5%. Отмечается замедление темпов роста цен на продукты, табак и алкоголь — с 11,6% в июне до 10,8% в июле. Цены на электроэнергию также снизились еще на 6,1%, после падения на 5,6% в июне.


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