 

Житель Челябинска 14 лет держал в подвале женщину и издевался над ней

31.07.2023, 20:55, Новости дня
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Чудовищная история произошла в Челябинске. Девушка смогла сбежать от насильника через 14 лет. В 2009 году 19-летняя местная жительница познакомилась с мужчиной на вокзале. Новый знакомый пригласил ее в гости на улицу Фестивальная в поселок Смолино.

Как только они оказались на территории дома, мужчина заявил девушке, что теперь она у него в заложниках. Затем он запер ее в отдельной комнате, поставил на окна решетки. Периодически мужчина насиловал заложницу и издевался над ней. В доме вместе с насильником проживала его мать.

Последнее время мужчина сильно пил, в какой-то момент родительница вызвала бригаду из психиатрической лечебницы. Жертва дождалась, когда все уйдут из дома, и сбежала к сестре. В ходе расследования дела стало известно, что мужчина держал в заложниках еще одну женщину, но убил ее.

Возбуждено уголовное дело.


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