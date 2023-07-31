Инсайдер: Xiaomi 14 Pro получит рамки тоньше, чем у iPhone 15

Инсайдеры прогнозируют, что новый флагманский смартфон iPhone 15 Pro получит рекордно узкую рамку дисплея.

Несмотря на то, что актуальные модели уже имеют привлекательный вид, однако в новой версии рамка сократится до 1,5 мм. В свою очередь, ведущие китайские производители техники намерены не отказываться от аналогичного решения и готовят для своих смартфонов аналогичные улучшения. Пока производитель не раскрывает никаких характеристик о модели iPhone 15 Pro.

Однако уже в следующем месяце состоится официальная премьера новых флагманских гаджетов, включая смартфона, ноутбуки, умные часы и другие устройства.