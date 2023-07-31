«Пощекотали Родину-мать»

Навальный ждет приговор в ШИЗО, строгие условия содержания Мифтахова и арест Кагарлицкого*.



Социолог и политолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иноагентом) во время заседания в Сыктывкарском городском суде. Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС

За первую половину текущего года в российские военные суды поступило более двух тысяч дел о самовольном оставлении места службы в период мобилизации или военного положения (ст. 337 УК), что вдвое больше, чем за весь прошлый год, подсчитала «Медиазона»*. В отношении военнослужащих, покинувших расположение воинских частей в период мобилизации, российские суды уже выносят по 100 приговоров в неделю, и их число растет. При этом рост числа приговоров о «самоволке» пришелся как раз на март 2023 года. Если раньше по статье о самовольном оставлении места службы чаще выносили приговоры контрактникам, то с марта большинство осужденных — российские мобилизованные.

Как власти продолжают преследовать не желающих участвовать в СВО, новые абсурдные дела за комментарий про «15 чемоданов фекалий» и видео девушки, «щекочущей» памятник, суд над Навальным и новые аресты — в свежем выпуске «Хроники текущих репрессий».

«Фейки» и «дискредитация»

В Красноярском крае против гражданского активиста из Березовского района Александра Капустина возбудили уголовное дело о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE со ссылкой на самого Капустина.

О возбуждении дела также отчитались местные СК и ГУ МВД по Красноярскому краю, но без упоминания имени активиста. Согласно сведениям силовиков, в ноябре 2022 года Капустина привлекали к ответственности по административной статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В январе, по версии следствия, он снова написал антивоенные комментарии, «подрывающие достоинство, авторитет и доверие» к Вооруженным Силам РФ — это и стало поводом для возбуждения дела.

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Новомосковский городской суд Тульской области приговорил местного жителя Сергея Буйвола к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о дискредитации армии и о применении опасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).

В сообщении силовиков имя фигуранта не называется, однако возраст, набор статей и обстоятельства дела совпадают с делом Буйвола. Судя по карточке на сайте суда, ему действительно вынесли приговор 12 июля.

О деле против Буйвола стало известно в марте, в апреле его отправили в СИЗО. По версии следствия, при обыске обвиняемый оказал сопротивление, облил себя и сотрудников горючей жидкостью и угрожал ножом. Сообщалось, что в ходе задержания правоохранители использовали табельное оружие, гражданин получил огнестрельные ранения брюшной полости и нижней конечности.

Поводом для возбуждения дела по статье о повторной дискредитации армии стали некие посты Буйвола в социальных сетях.

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В Нижнем Новгороде 57-летнего местного жителя приговорили к 10 месяцам исправительных работ по делу о «фейках» про армию (ч. 1 ст. 207.3 УК) из-за постов в социальной сети, передает пресс-служба регионального СК.

Ежемесячно в пользу государства будет удерживаться 10% дохода осужденного. Ведомство не называет имени фигуранта дела, равно как и суд, вынесший решение. По версии следствия, в апреле 2022 года нижегородец «с трех разных аккаунтов» разместил в одной из социальных сетей «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». Приговор вступил в законную силу.

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В том же Нижнем Новгороде рассматривают еще одно дело о распространении военных «фейков» с использованием служебного положения и по мотивам политической ненависти (п. «а» и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) против Ирины Седельниковой. Информация об этом опубликована на сайте Советского районного суда. Женщина с таким же именем в 2022 году была сотрудницей Нижегородского института управления филиала РАНХиГС, заметили в ОВД-Инфо*.

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Против 29-летнего жителя Татарстана Арсения Глебова возбудили дело о «фейках» по мотивам политической ненависти из-за обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому с критикой российских властей, пишет издание «БИЗНЕС Online». На время следствия молодого человека поместили в СИЗО.

Глебова преследуют также по статье о покушении на участие в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ (ч. 2 ст. 208 УК с применением ст. 30 УК). Следствие считает, что, находясь в Армении в начале СВО, обвиняемый связывался с военным атташе Украины с просьбой принять его в «Интернациональный легион», а позднее якобы получил рекомендации по выезду из РФ и получению украинской визы.

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На прошлой неделе Следственный комитет по Нижнему Новгороду предъявил обвинение местному жителю Алексею Вольскому по делу о распространении «фейков» про российскую армию, рассказала адвокат от ОВД-Инфо* Кристина Тюрина.

Вольского задержали 13 июля, а на следующий день суд отправил его под домашний арест. Несмотря на то что у него инвалидность второй группы, следователь в суде на избрании меры пресечения требовала заключить обвиняемого под стражу. Поводом для уголовного преследования стал один пост на сайте «ВКонтакте», где Вольский осудил СВО.

Дело Заремы Мусаевой

У матери чеченских активистов Заремы Мусаевой в СИЗО-1 Грозного начались регулярные и длительные кровотечения из носа, сказала «Команда против пыток» со ссылкой на адвоката Александра Савина.

Он рассказал, что кровотечения у Мусаевой начались в середине мая. В начале июля врач в СИЗО-1 выписал ей препарат «Аскорутин», но никаких дополнительных обследований не назначил. Также стало известно, что в конце мая к Мусаевой в СИЗО приезжала скорая помощь. У нее сильно поднялись содержание сахара в крови и давление. Тогда матери чеченских активистов сделали укол и дали таблетки, но никакого обследования не было.

Реестр террористов и экстремистов

Журналиста Карена Шаиняна* добавили в «перечень террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг. Внимание на это обратил телеграм-канал, отслеживающий изменения в реестре.

В этот перечень вносят подозреваемых и обвиняемых по «экстремистским» и «террористическим» статьям, их российские счета блокируются. Фамилии людей, которых считают причастными к терроризму, в реестре отмечают звездочкой.

Примечательно, что у Шаиняна такой отметки нет. Вероятно, его преследуют по экстремистской статье. К таковым в том числе относятся статьи о призывах к экстремизму и «возбуждении ненависти», дела по которым заводят за высказывания в интернете.

Об уголовном деле Шаиняна ранее не было известно. По его словам, он также ничего не знает о возбуждении против него дела. В базу федерального розыска МВД его еще не добавили.

Уголовное дело за комментарий про Путина и «15 чемоданов для фекалий»

В Омске против 17-летнего Михаила П. возбудили дело из-за шутливого комментария на сайте «ВКонтакте» про «15 чемоданов фекалий» под постом об атаке дронов на Кремль, сказала ASTRA. После публикации этого комментария подростку вменили статью о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). По данным телеграм-канала,

силовики нашли в этом тексте «побуждение в форме призыва в адрес ВСУ к запускам беспилотных устройств на территории Кремля, а также оправдание идеологии терроризма».

«Пощекотала» «Родину-мать»

В Волгоградской области возбудили уголовное дело об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК) против 23-летней жительницы Самары, рапортует региональная прокуратура, взявшая расследование на контроль.

Как пишет издание «7×7»*, фигуранткой дела стала Алена Агафонова. Ранее она опубликовала в инстаграме** сториз, на которой «щекочет» грудь монумента «Родина-мать зовет» и напевает радостную мелодию. 20 июля эту сториз разместил в своем канале пророссийский блогер из Крыма Александр Талипов. Позднее Агафонова принесла извинения перед теми, «кого хоть как-то задела эта история», в интервью «Газете.ру».

Дело расследует отдел полиции № 4 по Волгограду. Агафоновой грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до года либо арест на срок до трех месяцев.

Навальный в ШИЗО

Алексея Навального вновь отправили в штрафной изолятор — на этот раз на 13 суток, написал его адвокат Вадим Кобзев. «Буквально час назад Алексей Навальный вновь водворен в ШИЗО. Неправильно представился. 13 суток. Ровно до дня оглашения приговора», — отметил Кобзев.

4 августа Мосгорсуд на выездном заседании во Владимирской исправительной колонии № 6 огласит Навальному приговор по «экстремистскому делу», гособвинение требует для политика 20 лет колонии особого режима.

Дело против соратника Навального

Центральный районный суд Барнаула назначил девять лет колонии экс-координатору местного штаба Навального*** Вадиму Останину.

Останина вместе с еще тремя бывшими руководителями штабов задержали в один день в конце декабря 2021 года. Алтайца обвинили в руководстве «экстремистским сообществом» (ч. 1 ст. 282.1 УК) и участии в работе НКО, посягающей на личность и права жителей (ч. 3 ст. 239 УК).

Поводом для уголовного преследования стала работа 46-летнего активиста в структурах Навального до того, как их признали «экстремистскими» в июне 2021 года. «Кроме этого, следствие считает, что я и дальше продолжал деятельность в команде Навального, конспиративно якобы. Однако доказательств этого в деле не присутствует», — объяснял Останин.

Сначала ему назначили запрет определенных действий, а позже перевели в СИЗО, обвинив в попытке побега. В марте 2023 года Останин рассказал о давлении следствия и ухудшении здоровья из-за условий в изоляторе. По его словам,

он долгое время находился в карцере — в подвале с заваленным мусором окном, без горячей воды и спального места. Камеру один раз затопило водой, а делить ее приходилось с крысами, пауками и муравьями. Также он сообщил, что ему «обещали плохое отношение», если он «все не расскажет».

СУС Азата Мифтахова

Осужденного на шесть лет колонии по делу о разбитом окне в офисе «Единой России» Азата Мифтахова перевели в отряд со строгими условиями содержания (СУС) после его очередного водворения в штрафной изолятор. Последний раз математика поместили в ШИЗО на семь суток из-за того, что он лежал днем, когда отбывал предыдущее наказание.

Мифтахов не отрицает, что прилег из-за плохого самочувствия — от усталости спины у него начинаются головные боли. При этом в камеру не разрешили передать корсет, ношение которого осужденному прописал врач.

Ранее, 12 июля, Мифтахову назначили трое суток из-за найденного в тумбочке дезодоранта. Комиссия Кировской ИК-17 признала математика злостным нарушителем режима.

В отряде со строгими условиями содержания осужденному запретят звонить родным и адвокату, а также лишат права на получение последней перед освобождением посылки и свиданий. Он должен выйти из ИК в конце сентября.

Арест Бориса Кагарлицкого*

Сыктывкарский горсуд заключил под стражу социолога и главного редактора левого онлайн-журнала «Рабкор» Бориса Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об уголовном преследовании против социолога стало известно 25 июля. О том, где находился он сам, целые сутки не было известно.

Кагарлицкому вменили посты про взрыв на Крымском мосту. О каких именно публикациях идет речь, точно не известно. Защита социолога настаивает, что он «никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм». А цель всех его выступлений — «показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».

Андрей Карев,

корреспондент судебного отдела

* Признан Минюстом РФ «иностранным агентом».** Соцсеть входит в компанию Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.*** Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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