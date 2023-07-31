Мнение: Про достижения Российский Империи и современной России

1931 год, статья Эрнеста Кольмана в журнале «Большевик». Математик клеймит своих коллег, учёных-вредителей. Процитирую несколько фрагментов (ссылка):

…Несмотря на все увертки Рамзина, допрос уличил его в том, что его теоретические высказывания в споре о высоких и низких давлениях, установка руководимого им Теплотехнического института в вопросе о сжигании подмосковного угля в пылевидном состоянии были вредительскими, сознательно направленными на задержку развития науки и производства…

Незачем, кажется, пространно доказывать всю несостоятельность и вздорность утверждения, будто теоретическая работа практиков-вредителей может остаться нетронутой вредительским ядом, будто существует вообще какая-то «свободная» от политики, от миросозерцания научного деятеля, непорочная, «объективная», бесклассовая наука, каким-то чудом избежавшая общей участи в этом мире, резко разделенном на два лагеря, находящиеся в непримиримой классовой борьбе…

Понятно, что по своему специальному содержанию вредительские теории, скажем, в ихтиологии (рыбоведении) ничего общего не имеют с вредительством в теории балансоведения, но в конечном счете социальный смысл их один и тот же. Ученые ихтиологи, как, например, Назаровский, «доказывают», что естественные законы размножения рыб таковы, что никак нельзя выполнить пятилетку в рыболовстве, и тут же дают указания о месторождениях отдельных видов рыбы, искаженные так, чтобы, руководствуясь ими, советское рыболовство действительно получало уменьшенные уловы…

Ну и так далее, в том же духе. Мы сейчас смеёмся над глупыми американцами, которые применяют к науке расовый подход и называют математику инструментом расового угнетения, однако у нас когда-то было то же самое. И даже цитаты из Карла Маркса в научных работах не спасали советских учёных от обвинений во вредительстве. Цитирую из той же работы товарища Кольмана:

…даже при поверхностном просмотре писаний профессоров-вредителей часто бросается в глаза, что здесь старательно все подкрашено: за цитатой из Маркса следует цитата из буржуазного экономиста, потом снова идет цитата из Ленина, потом выступает на сцену следующий буржуазный ученый и т. д., а читателю предоставляется право выбирать.

Не менее характерной чертой, чем грубая подделка под «советский стиль», является исключительное обилие математических вычислений и формул, которыми так и пестрят вредительские работы…

Кстати, если вы думаете, что товарища Кольмана расстреляли, как большую часть доносчиков и палачей, то нет, 1937 год он пережил. Он попал в опалу, так как братья его жены оказались врагами народа, но вскоре получил новое назначение и снова включился в жаркие научные споры — уже в 1939 опубликовал статью «Извращения математики на службе менделизма». Несколько позже, в 1948, товарищ Сталин всё же посадил учёного в тюрьму, где тот провёл несколько лет без суда, но был всё же в итоге по наивной доброте вождя выпущен на свободу.

Своё вражеское нутро Эрнест Кольман обнаружил значительно позже, в 1976, когда поехал в Швецию и остался там, став невозвращенцем. В Швеции враг народа опубликовал открытое письмо Леониду Ильичу: «В СССР нет элементарных демократических прав: вместо выборов — голосование за навязанных сверху кандидатов; отсутствие гласности в политической жизни; запрещение забастовок и профсоюзов интересам государства; запрещены политические дискуссии, над всем властвует универсальная цензура; правдивая информация подменяется пропагандой лжи…».

История товарища Кольмана для того времени характерная — жизнь учёных в первой половине СССР, при Ленине и Сталине, была не только бедной, но и опасной, и местами очень грязной. Однако было бы глупо и даже странно отрицать великие достижения советской науки. Космос у всех на слуху, это понятно, а ведь была ещё, например, и атомная отрасль, и та же математика, и очень много чего разного, что вызывало искреннее восхищение по всему миру. При этом Сталин, каким бы слабым управленцем он ни был, пытался по мере своих скромных сил советскую науку развивать, и многие его начинания были успешными. Полагаю, если бы Сталин не разбазаривал беспечно наш научный потенциал, расстреливая учёных и отправляя их в лагеря, научные достижения СССР того периода были бы гораздо ярче. Однако советская наука смогла достичь очень многого даже в сложных условиях диктатуры большевиков.

Адекватному человеку, даже самому ярому антисоветчику, в голову не придёт сказать, будто всё, что было в СССР — это проедание царского наследства, и будто бы ничего своего в СССР не создали и не изобрели. Создали. Изобрели. С опорой на царское наследство, разумеется, но это для науки вообще нормально: учёный всегда опирается на достижения своих предшественников, а не начинает с абсолютного нуля.

Однако что же говорят нам любители СССР?

А они говорят нам, что до 1917 и после 1992 в России не было ни-че-го, только горе и смрад. Что до 1917 Россию населяли разве что страдающие крестьяне с деревянными сохами и ополчение «с вилами», а после 1992 русские вообще ничего не сделали, исключительно разрушали и проедали советское наследство.

Допустим, про советский период можно спорить. Если учить историю по советским учебникам и по проповедям блогеров-сталинистов, то можно даже восхищаться такими естественными для капстран достижениями как электричество, медицина или школьное образование, например. Допустим. Но откуда же эта животная нелюбовь к русским? Почему слово «Россия» в названии нашей страны вызывает такую ярость? Мне ведь буквально в комментариях пишут следующее, причём не один человек, а многие:

Как не стыдно уповать на остаток того, что осталось от советского! Ведь всё развалили! Если убрать всё советское, останутся только вилы, с которыми наши предки шли на врага в средневековье.

Товарищи, так нельзя. Мечтаете о возвращении Ленина и Сталина? На мой взгляд, напрасно: факты и цифры показывают, что захват власти большевиками стал для России катастрофой. Но даже если мечтаете — надо всё же или крестик снять, или трусы надеть. Или признать, что как у Российской Империи, так и у современной России есть достижения, которыми следует гордиться, причём много и в разных областях. А если вы полагаете, что значимые достижения были только у страны, у которой в названии даже слова «Россия» не было, то тогда уж признавайте себя идейными русофобами, как Карл Маркс и Владимир Ленин, и не используйте этот термин в адрес тех, кто любит и Россию, и СССР, но к талантам Иосифа Виссарионовича относится несколько скептически.